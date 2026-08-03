Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
GALA
Τζένιφερ Λόπεζ Ιταλία Παιδιά

Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»

Η απόδρασή τους περιλάμβανε μεταξύ άλλων στάσεις στη Ρώμη, στο Μιλάνο και στη Βενετία

Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ταξίδι στην Ιταλία έκανε μαζί με τα παιδιά της η Τζένιφερ Λόπεζ πριν εκείνα ξεκινήσουν το πανεπιστήμιο.

Όπως φάνηκε από το υλικό που δημοσίευσε στα social media, η απόδρασή τους περιλάμβανε μεταξύ άλλων στάσεις στη Ρώμη, στο Μιλάνο και στη Βενετία. Η διάσημη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τα δίδυμα παιδιά της στο Κολοσσαίο και σε άλλα σημεία που επισκέφτηκαν. Από το πρόγραμμα δεν έλειψε και μία βραδινή βόλτα με γόνδολα.

«Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο», σχολίασε η Τζένιφερ Λόπεζ στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»

Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης