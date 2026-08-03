Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Το ταξίδι της Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της στην Ιταλία: «Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο»
Η απόδρασή τους περιλάμβανε μεταξύ άλλων στάσεις στη Ρώμη, στο Μιλάνο και στη Βενετία
Ένα ταξίδι στην Ιταλία έκανε μαζί με τα παιδιά της η Τζένιφερ Λόπεζ πριν εκείνα ξεκινήσουν το πανεπιστήμιο.
Όπως φάνηκε από το υλικό που δημοσίευσε στα social media, η απόδρασή τους περιλάμβανε μεταξύ άλλων στάσεις στη Ρώμη, στο Μιλάνο και στη Βενετία. Η διάσημη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τα δίδυμα παιδιά της στο Κολοσσαίο και σε άλλα σημεία που επισκέφτηκαν. Από το πρόγραμμα δεν έλειψε και μία βραδινή βόλτα με γόνδολα.
«Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο», σχολίασε η Τζένιφερ Λόπεζ στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Όπως φάνηκε από το υλικό που δημοσίευσε στα social media, η απόδρασή τους περιλάμβανε μεταξύ άλλων στάσεις στη Ρώμη, στο Μιλάνο και στη Βενετία. Η διάσημη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τα δίδυμα παιδιά της στο Κολοσσαίο και σε άλλα σημεία που επισκέφτηκαν. Από το πρόγραμμα δεν έλειψε και μία βραδινή βόλτα με γόνδολα.
«Σε road trip με τα καμάρια μου, πριν φύγουν για το πανεπιστήμιο», σχολίασε η Τζένιφερ Λόπεζ στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα