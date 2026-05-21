Καναντέρ, δασοκομάντος, drones, ερπυστριοφόρα: Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής στη Μάνδρα, δείτε βίντεο
Ήχοι από σειρήνες πυροσβεστικών οχημάτων, ελικόπτερα και Καναντέρ άρχισαν να ηχούν λίγο μετά τις 10:15 στη θέση Πανόραμα του Δήμου Μάνδρας. Σύντομα άρχισε να ξεπροβάλλει καπνός από μια πλαγιά, κοντά σε οικισμό η οποία σήμανε «συναγερμό», καθώς η ημέρα ήταν επικινδυνότητας 4.

Αυτό ήταν το δύσκολο σενάριο της μεγάλης άσκησης «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026» που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στην άσκηση ενεπλάκη μεγάλη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, υδροφόρες ΟΤΑ, εθελοντές, σκαπτικά μηχανήματα του Στρατού, drones και εθελοντές.

Όλα ξεκίνησαν με την αναγνώριση των εστιών -που κατά το σενάριο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Αγίας Σωτήρας- από πεζοπόρα και περιπολικά οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ σειρά πήραν άμεσα οι «δασοκομάντος» (ΕΜΟΔΕ).

Ακολούθησαν διαδοχικές ρίψεις από εναέρια και μέσα σε μια ώρα το μέτωπο περιορίστηκε.

