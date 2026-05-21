Πέθανε η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Άννα Καφέτση

Η Άννα Καφέτση είχε συνεργαστεί στενά με Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μέσα από το annexM, το πρωτοποριακό πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης που η ίδια εμπνεύστηκε και υλοποίησε στους χώρους. Σε δήλωσή του το Μέγαρο αναφέρει: «Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Άννα Καφέτση, ιστορικό τέχνης, επιμελήτρια και από τις πλέον εμβληματικές μορφές της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας. Προσωπικότητα με σπάνιο όραμα, βαθιά πνευματικότητα και αταλάντευτη πίστη στη δύναμη της τέχνης, αφιέρωσε τη ζωή της στην ανάδειξη των καλλιτεχνών και στη διατύπωση ενός ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου γύρω από τη σύγχρονη δημιουργία.



Ιδρύτρια και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η Άννα Καφέτση υπήρξε η ψυχή και η δημιουργός ενός θεσμού που άλλαξε οριστικά το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Με επιμονή, διορατικότητα και διεθνή προσανατολισμό, εργάστηκε ακούραστα ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν ζωντανό οργανισμό σύγχρονης τέχνης με παγκόσμια ακτινοβολία, ανοίγοντας νέους δρόμους για τις επόμενες γενιές δημιουργών και επιμελητών.



Η σχέση της με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπήρξε στενή και μακρά. Μέσα από το annexM, το πρωτοποριακό πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης που εισήγαγε στο Μέγαρο, συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός νέου πεδίου συνάντησης των εικαστικών τεχνών με το ευρύ κοινό. Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του annexM παρουσιάστηκαν τολμηρές, ποιητικές εκθέσεις, με ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο. Με τη σφραγίδα της, οι χώροι του Μεγάρου υποδέχτηκαν –μεταξύ άλλων– σημαντικές εικαστικές παραγωγές: «Ο Κήπος βλέπει», «Ο τελευταίος αναγνώστης», «Μετά τη Βαβέλ», «Marginalia», «Τόποι περισυλλογής» του Γιώργου Ξένου, «Free from What» της Μαρίας Παπανικολάου, «Songlines» της Κατερίνας Κατσιφαράκη, «Κήπος σωματιδίων» του Νίκου Παπαδόπουλου, «Συμφωνία 37» του Γιώργου Δρίβα.



Η Άννα Καφέτση δεν υπήρξε μόνο σπουδαία επιμελήτρια και διανοούμενη. Υπήρξε μια φωτισμένη παρουσία που πίστεψε βαθιά στη σύγχρονη τέχνη ως χώρο ελευθερίας, σκέψης και ανθρώπινης συνάντησης. Αυθεντική και γενναιόδωρη, με τις επιλογές και την ακεραιότητά της ενέπνευσε καλλιτέχνες, συνεργάτες και κοινό, αφήνοντας μια παρακαταθήκη ανεκτίμητης αξίας για τον ελληνικό πολιτισμό.



Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να συμπορευθούν μαζί της.



Η απουσία της αφήνει ένα βαθύ κενό. Το έργο και η μνήμη της θα παραμείνουν ζωντανά, ως πολύτιμο σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό της χώρας μας.»







