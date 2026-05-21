Πέθανε η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Άννα Καφέτση
Η Άννα Καφέτση ανέλαβε τη διεύθυνσή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από το 2000 έως το 2014 και το οργάνωσε από το μηδέν
Την απώλεια της ιστορικού τέχνης και επιμελήτριας, Άννα Καφέτση, ανακοίνωσε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Όπως θυμίζει το ΕΜΣΤ, η Άννα Καφέτση, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, διετέλεσε ιδρύτρια και πρώτη διευθύντρια του μουσείου.
Στην ανακοίνωση του ΕΜΣΤ σημειώνεται, επίσης, ότι «η Άννα Καφέτση υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του από το 2000 έως το 2014 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα, πάντα με σοβαρότητα και συνέπεια».
«Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη εθνικός θεσμός σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη συγκρότησή του, με αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μουσείου.
Με το έργο και την επιμονή της, έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση. Η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, στο πεδίο της επιμέλειας και στην ανάπτυξη των θεσμών της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα υπήρξε θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς» συνεχίζει η ανακοίνωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
«Το ΕΜΣΤ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της. Αφήνει πίσω της ένα μεγάλο έργο και ένα μεγάλο κενό» καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΜΣΤ.
Δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη
Πληροφορούμενη την απώλεια της Άννας Καφέτση, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Καφέτση, η οποία σφράγισε ανεξίτηλα, με την παρουσία και την ακάματη δραστηριότητά της, τη σκηνή της σύγχρονης τέχνης. Σε όλη τη σταδιοδρομία της, η Άννα Καφέτση, συνδύασε, στον υπέρτατο βαθμό, τη βαθύτατη γνώση του αντικειμένου της με την αφοσίωσή της στην Τέχνη, διαθέτοντας ξεχωριστές διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες. Η Άννα Καφέτση ταυτίστηκε, δίκαια, με τον πρώτο θεσμό σύγχρονης τέχνης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Υπήρξε η ιδρυτική του διευθύντρια, ουσιαστικά όμως, το διαμόρφωσε σχεδόν εκ του μηδενός, συγκροτώντας βαθμιαία τις συλλογές του, φιλοτεχνώντας τη φυσιογνωμία του, με συνεχή δουλειά, διορατότητα και εξωστρέφεια. Και μετά από την αποχώρησή της από το ΕΜΣΤ, η Άννα Καφέτση παρέμεινε εξαιρετικά δραστήρια και ανήσυχη. Χάθηκε στην πιο ώριμη στιγμή της και είχε ακόμη να δώσει πολλά. Θα κρατώ πάντοτε στη μνήμη μου την πολύχρονη, γόνιμη και σταθερά ανέφελη συνεργασία μας, κατά τις θητείες μου ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια συνεργασία που υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμη, καθώς η Άννα Καφέτση ήταν ένας άνθρωπος που μοιραζόταν αφειδώλευτα γνώσεις και συναισθήματα. Στους οικείους της, τους φίλους και τους συνεργάτες της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Η Άννα Καφέτση είχε συνεργαστεί στενά με Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μέσα από το annexM, το πρωτοποριακό πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης που η ίδια εμπνεύστηκε και υλοποίησε στους χώρους. Σε δήλωσή του το Μέγαρο αναφέρει: «Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Άννα Καφέτση, ιστορικό τέχνης, επιμελήτρια και από τις πλέον εμβληματικές μορφές της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας. Προσωπικότητα με σπάνιο όραμα, βαθιά πνευματικότητα και αταλάντευτη πίστη στη δύναμη της τέχνης, αφιέρωσε τη ζωή της στην ανάδειξη των καλλιτεχνών και στη διατύπωση ενός ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου γύρω από τη σύγχρονη δημιουργία.
Ιδρύτρια και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η Άννα Καφέτση υπήρξε η ψυχή και η δημιουργός ενός θεσμού που άλλαξε οριστικά το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Με επιμονή, διορατικότητα και διεθνή προσανατολισμό, εργάστηκε ακούραστα ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν ζωντανό οργανισμό σύγχρονης τέχνης με παγκόσμια ακτινοβολία, ανοίγοντας νέους δρόμους για τις επόμενες γενιές δημιουργών και επιμελητών.
Η σχέση της με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπήρξε στενή και μακρά. Μέσα από το annexM, το πρωτοποριακό πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης που εισήγαγε στο Μέγαρο, συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός νέου πεδίου συνάντησης των εικαστικών τεχνών με το ευρύ κοινό. Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του annexM παρουσιάστηκαν τολμηρές, ποιητικές εκθέσεις, με ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο. Με τη σφραγίδα της, οι χώροι του Μεγάρου υποδέχτηκαν –μεταξύ άλλων– σημαντικές εικαστικές παραγωγές: «Ο Κήπος βλέπει», «Ο τελευταίος αναγνώστης», «Μετά τη Βαβέλ», «Marginalia», «Τόποι περισυλλογής» του Γιώργου Ξένου, «Free from What» της Μαρίας Παπανικολάου, «Songlines» της Κατερίνας Κατσιφαράκη, «Κήπος σωματιδίων» του Νίκου Παπαδόπουλου, «Συμφωνία 37» του Γιώργου Δρίβα.
Η Άννα Καφέτση δεν υπήρξε μόνο σπουδαία επιμελήτρια και διανοούμενη. Υπήρξε μια φωτισμένη παρουσία που πίστεψε βαθιά στη σύγχρονη τέχνη ως χώρο ελευθερίας, σκέψης και ανθρώπινης συνάντησης. Αυθεντική και γενναιόδωρη, με τις επιλογές και την ακεραιότητά της ενέπνευσε καλλιτέχνες, συνεργάτες και κοινό, αφήνοντας μια παρακαταθήκη ανεκτίμητης αξίας για τον ελληνικό πολιτισμό.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να συμπορευθούν μαζί της.
Η απουσία της αφήνει ένα βαθύ κενό. Το έργο και η μνήμη της θα παραμείνουν ζωντανά, ως πολύτιμο σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό της χώρας μας.»
