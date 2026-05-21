Αλμπίνος βούβαλος με παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» γίνεται αξιοθέατο στο Μπανγκλαντές πριν... θυσιαστεί

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, πλήθος περίεργων επισκεπτών, παιδιών και χρηστών των social media έχουν περάσει από τη φάρμα για να δουν από κοντά το ζώο που έγινε viral. Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, εργαζόμενοι λούζουν το βουβάλι με νερό και χτενίζουν προσεκτικά τη ξανθιά φράντζα του ανάμεσα στα μεγάλα κυρτά κέρατά του.

«Η μοναδική πολυτέλεια που απολαμβάνει είναι ότι κάνει μπάνιο τέσσερις φορές την ημέρα», σχολίασε ο ιδιοκτήτης του, διευκρινίζοντας πάντως ότι η ομοιότητα με τον Τραμπ περιορίζεται αποκλειστικά στα μαλλιά.

Σύμφωνα με ειδικούς της κτηνιατρικής υπηρεσίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, τα βουβάλια με

είναι εξαιρετικά σπάνια και διαθέτουν συνήθως λευκό ή ροζ χρώμα λόγω έλλειψης μελανίνης.

