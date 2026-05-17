Βικτώρια Χαλκίτη για τη νίκη της Dara στη Eurovision: Χοροπηδάγαμε σαν πεντάχρονα, δεν το περιμέναμε
Βικτώρια Χαλκίτη για τη νίκη της Dara στη Eurovision: Χοροπηδάγαμε σαν πεντάχρονα, δεν το περιμέναμε
Η Βικτώρια Χαλκίτη συμμετείχε στη βουλγαρική αποστολή ως vocal coach
Σε δηλώσεις προχώρησε η Βικτώρια Χαλκίτη μετά τη νίκη της Dara στη Eurovision. Έχοντας τον ρόλο της vocal coach, ήταν μαζί με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, ενώ οι Έλληνες που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή.
Αν και δεν περίμενε ότι η Βουλγαρία θα βρισκόταν στην κορυφή, ήλπιζε ότι θα σημείωναν μία πολύ καλή πορεία. Μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, όπως περιέγραψε, άρχισαν να χοροπηδάνε σαν παιδιά.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου, η Βικτώρια Χαλκίτη σημείωσε: «Δεν το περιμέναμε όλο αυτό. Φυσικά, όλοι ελπίζαμε για το καλύτερο. Αυτός ήταν ο στόχος μας, να πάμε καλά στην εμφάνιση και νομίζω ότι το πετύχαμε, το πέτυχε η Dara. Χοροπηδάγαμε σαν πεντάχρονα. Πρώτη νίκη Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου. Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω παρά πολύ τον Δημήτρη Κοντόπουλο γιατί με εμπιστεύεται σε αυτό το πρότζεκτ. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο που υπάρχει άρωμα Ελλάδας μέσα σε αυτή τη νίκη».
Δείτε το βίντεο
Αν και δεν περίμενε ότι η Βουλγαρία θα βρισκόταν στην κορυφή, ήλπιζε ότι θα σημείωναν μία πολύ καλή πορεία. Μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, όπως περιέγραψε, άρχισαν να χοροπηδάνε σαν παιδιά.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου, η Βικτώρια Χαλκίτη σημείωσε: «Δεν το περιμέναμε όλο αυτό. Φυσικά, όλοι ελπίζαμε για το καλύτερο. Αυτός ήταν ο στόχος μας, να πάμε καλά στην εμφάνιση και νομίζω ότι το πετύχαμε, το πέτυχε η Dara. Χοροπηδάγαμε σαν πεντάχρονα. Πρώτη νίκη Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου. Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω παρά πολύ τον Δημήτρη Κοντόπουλο γιατί με εμπιστεύεται σε αυτό το πρότζεκτ. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο που υπάρχει άρωμα Ελλάδας μέσα σε αυτή τη νίκη».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα