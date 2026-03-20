Μέγκαν Μαρκλ: Τα απατηλά όνειρα μιας δούκισσας για το δικό της «βασίλειο» - Το Netflix της γυρίζει την πλάτη, τα τηλεοπτικά της πρότζεκτ πάνε... άπατα

Τα υπόλοιπα εγχειρήματά του σημείωσαν απογοητευτικά νούμερα. Το ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι για το πόλο προσέλκυσε μόλις 500.000 θεατές. Ούτε η lifestyle σειρά της Μαρκλ όμως, «With Love, Meghan», κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Αν και η πρώτη σεζόν μπήκε στο Top 10, ο επόμενος κύκλος κατακρημνίστηκε, κατακτώντας μόλις την 1.224η θέση στη λίστα των προγραμμάτων του Netflix.Όσον αφορά, δε, στο brand της Μέγκαν, που περιλαμβάνει από αρωματικά τσάγια, μαρμελάδες και μέλια μέχρι κεριά και σελιδοδείκτες και λανσαρίστηκε με τις ευλογίες και τη στήριξη του κολοσσού, δεν απέδωσε τους πολυπόθητους καρπούς. Λέγεται μάλιστα πως, με τους καταναλωτές να μην έχουν πειστεί πως η φίρμα As Ever θα έδινε χρώμα στις μικρές στιγμές της καθημερινότητάς τους, όπως υποσχόταν η δημιουργός της, προϊόντα έμεναν στα αζήτητα και στοιβάζονταν σε αποθήκες, αναγκάζοντας το Netflix να τα δίνει δωρεάν στους υπαλλήλους του. Την ίδια τύχη είχαν και projects που πρότειναν ο Χάρι και η Μέγκαν, τα οποία τελικά έμειναν στο συρτάρι.Λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του Variety, που υποστηρίζει ότι σύννεφα έχουν σκιάσει τη σχέση του Netflix και των Σάσεξ με το «διαζύγιο» να θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανό, η επικεφαλής περιεχομένου της πλατφόρμας εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη Μέγκαν και τον Χάρι και δήλωσε πως η συνεργασία τους εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Πρόκειται όμως πλέον για μία συνεργασία που δοκιμάζεται σκληρά και από την οποία λείπει ο αρχικός ενθουσιασμός και οι μεγάλες προσδοκίες. Ήδη, από τον περασμένο Αύγουστο, η αποκλειστική συμφωνία υποβαθμίστηκε σε συμφωνία «πρώτης ματιάς» (first-look deal).Η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Το 2023, μετά την κυκλοφορία μόλις 12 επεισοδίων, το podcast Archetypes του ζευγαριού αποχαιρέτησε τους λίγους ακροατές που το προτίμησαν και η πολυδιαφημισμένη συνεργασία των 20 εκατ. δολαρίων με το Spotify τερματίστηκε άδοξα.Στις αποτυχίες τους προστίθεται και η αμφισβήτηση με την οποία αντιμετωπίζεται από την ελίτ του Χόλιγουντ και τους παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρουσία τους στο πρόσφατο φεστιβάλ Sundance. Οι δυο τους ταξίδεψαν από το Μοντεσίτο στη Γιούτα προς αναζήτηση ταινιών που θα ενσωματώνονταν στο περιεχόμενο του Netflix. Εκεί βρήκαν κλειστές πόρτες και τελικά έφυγαν με μόνο ένα ντοκιμαντέρ στα χέρια, το Cookie Queens, το οποίο εξασφάλισαν ως εκτελεστικοί παραγωγοί.Η μέχρι τώρα πορεία της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί υποστήριζαν. Ότι δηλαδή απαιτούνταν πολλά περισσότερα από τους βασιλικούς τους τίτλους και την ανακύκλωση των δεινών τους για να ζήσουν το δικό τους παραμύθι στο Λος Άντζελες.Με το παρόν να μην είναι αυτό που φανταζόταν το αυτοεξόριστο ζευγάρι, όταν αποφάσιζε να χαράξει τη δική του πορεία μακριά από παλάτια, πρωτόκολλα και περιορισμούς, και το μέλλον του να φαντάζει μετέωρο, η Μέγκαν Μαρκλ προσπαθεί να δώσει νέα ώθηση στο brand της.Πριν από λίγες μέρες και ενώ οι Σάσεξ μονοπώλησαν και πάλι τα διεθνή μέσα για τους λάθος λόγους, η Μαρκλ ανακοίνωσε μία συνεργασία της As Ever, που φέρνει στο προσκήνιο την αγάπη της για την ανθοδετική. Θα... ανθίσουν άραγε επιτέλους και οι φιλόδοξες βλέψεις της δούκισσας;