Μέγκαν Μαρκλ: Τα απατηλά όνειρα μιας δούκισσας για το δικό της «βασίλειο» - Το Netflix της γυρίζει την πλάτη, τα τηλεοπτικά της πρότζεκτ πάνε... άπατα
Μέγκαν Μαρκλ: Τα απατηλά όνειρα μιας δούκισσας για το δικό της «βασίλειο» - Το Netflix της γυρίζει την πλάτη, τα τηλεοπτικά της πρότζεκτ πάνε... άπατα
Η μέχρι τώρα πορεία της πρώην ηθοποιού και του πρίγκιπα Χάρι επιβεβαιώνει ότι απαιτούνται πολλά περισσότερα από τους βασιλικούς τους τίτλους, για να ζήσουν το παραμύθι τους στο Λος Άντζελες
Μια έκπτωτη δούκισσα το σκάει με τον πρίγκιπά της από τη Γηραιά Αλβιώνα, φιλοδοξώντας να στήσει το δικό της «βασίλειο» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επιγραμματικά, έτσι ξεκινά η ιστορία της Μέγκαν Μαρκλ στη μετά Megxit εποχή, τότε δηλαδή που εκείνη και ο πρίγκιπας Χάρι εγκατέλειψαν την «αγκαλιά» της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και τις υποχρεώσεις που συνόδευαν τους τίτλους τους, για να κάνουν μια νέα αρχή στη γενέτειρά της, την ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Μόνο που το μέλλον της πρώην ηθοποιού τώρα πια περισσότερο νεφελώδες, παρά ηλιόλουστο φαντάζει.
Η είδηση ότι το Netflix αποσύρθηκε από τη χρηματοδότηση του lifestyle brand της Μέγκαν Μαρκλ As Ever, λίγο πριν αυτό συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής στην αγορά, ξεσήκωσε θύελλα φημών, συζητήσεων και αποκαλύψεων για τη σχέση του κολοσσού streaming με το πριγκιπικό ζεύγος, με αποκορύφωμα το πρόσφατο δημοσίευμα του Variety.
Μέσα από ένα εκτενές ρεπορτάζ, το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό, επικαλούμενο πηγές από τους «κόλπους» του Netflix, «καίει» το άλλοτε κορίτσι της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς Suits. Αυτή δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που κατηγορείται για τη συμπεριφορά της, αφού τόσο ως ενεργό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας όσο και ως «κοινή θνητή» έχει κάνει δεκάδες συνεργάτες της να φεύγουν από δίπλα της... τρέχοντας.
Η Μαρκλ φαίνεται να γινόταν... καπνός από τις κλήσεις Zoom με ανθρώπους της πλατφόρμας, όταν ένιωθε προσβεβλημένη από κάποιο σχόλιο, και να «πατρόναρε» τον πρίγκιπα Χάρι σε επαγγελματικά ραντεβού, διακόπτοντάς τον, για να επαναλάβει απλώς όσα είχε μόλις πει εκείνος. Όπως συνηθίζει βέβαια η δούκισσα του Σάσεξ, έσπευσε να διαψεύσει όσα της καταλογίζονται, δηλώνοντας απλά μια μητέρα δύο παιδιών που εργάζεται από το σπίτι. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, τα μικρά πριγκιπόπουλα, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, εισέβαλαν απρόσμενα στον χώρο κατά τη διάρκεια συναντήσεων, αναγκάζοντάς την να εξαφανιστεί.
Πέρα από τη στάση της Μέγκαν Μαρκλ όμως, η οποία πολλάκις έχει τροφοδοτήσει δημοσιεύματα που την κατακεραυνώνουν, το Variety κάνει λόγο για κόπωση, απογοήτευση και δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της εταιρείας. Πίσω στο 2020, οι Σάσεξ πολιορκούνταν από τις Disney, Apple, Warner Bros. Discovery και NBCUniversal.
Τελικά, όμως βρέθηκαν μαζί με την εταιρεία τους, την Archewell Productions, υπό τη σκέπη του Netfflix, με τον Τεντ Σαράντος να τους προσφέρει μια αποκλειστική πενταετή συμφωνία 60 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων την αφήγηση της φυγής τους από τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας. Το ντοκιμαντέρ Harry & Meghan δικαίωσε -μέχρι εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον- το Netflix, αφού κατέγραψε τις περισσότερες ώρες θέασης στην ιστορία της πλατφόρμας, με 81,5 εκατομμύρια ώρες μέσα σε μόλις τέσσερις μέρες από την πρεμιέρα του.
Αυτή ωστόσο έμελλε να αποτελέσει και τη μοναδική επιτυχία του ζευγαριού.
Η είδηση ότι το Netflix αποσύρθηκε από τη χρηματοδότηση του lifestyle brand της Μέγκαν Μαρκλ As Ever, λίγο πριν αυτό συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής στην αγορά, ξεσήκωσε θύελλα φημών, συζητήσεων και αποκαλύψεων για τη σχέση του κολοσσού streaming με το πριγκιπικό ζεύγος, με αποκορύφωμα το πρόσφατο δημοσίευμα του Variety.
Μέσα από ένα εκτενές ρεπορτάζ, το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό, επικαλούμενο πηγές από τους «κόλπους» του Netflix, «καίει» το άλλοτε κορίτσι της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς Suits. Αυτή δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που κατηγορείται για τη συμπεριφορά της, αφού τόσο ως ενεργό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας όσο και ως «κοινή θνητή» έχει κάνει δεκάδες συνεργάτες της να φεύγουν από δίπλα της... τρέχοντας.
Η Μαρκλ φαίνεται να γινόταν... καπνός από τις κλήσεις Zoom με ανθρώπους της πλατφόρμας, όταν ένιωθε προσβεβλημένη από κάποιο σχόλιο, και να «πατρόναρε» τον πρίγκιπα Χάρι σε επαγγελματικά ραντεβού, διακόπτοντάς τον, για να επαναλάβει απλώς όσα είχε μόλις πει εκείνος. Όπως συνηθίζει βέβαια η δούκισσα του Σάσεξ, έσπευσε να διαψεύσει όσα της καταλογίζονται, δηλώνοντας απλά μια μητέρα δύο παιδιών που εργάζεται από το σπίτι. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, τα μικρά πριγκιπόπουλα, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, εισέβαλαν απρόσμενα στον χώρο κατά τη διάρκεια συναντήσεων, αναγκάζοντάς την να εξαφανιστεί.
Πέρα από τη στάση της Μέγκαν Μαρκλ όμως, η οποία πολλάκις έχει τροφοδοτήσει δημοσιεύματα που την κατακεραυνώνουν, το Variety κάνει λόγο για κόπωση, απογοήτευση και δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της εταιρείας. Πίσω στο 2020, οι Σάσεξ πολιορκούνταν από τις Disney, Apple, Warner Bros. Discovery και NBCUniversal.
Τελικά, όμως βρέθηκαν μαζί με την εταιρεία τους, την Archewell Productions, υπό τη σκέπη του Netfflix, με τον Τεντ Σαράντος να τους προσφέρει μια αποκλειστική πενταετή συμφωνία 60 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων την αφήγηση της φυγής τους από τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας. Το ντοκιμαντέρ Harry & Meghan δικαίωσε -μέχρι εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον- το Netflix, αφού κατέγραψε τις περισσότερες ώρες θέασης στην ιστορία της πλατφόρμας, με 81,5 εκατομμύρια ώρες μέσα σε μόλις τέσσερις μέρες από την πρεμιέρα του.
Αυτή ωστόσο έμελλε να αποτελέσει και τη μοναδική επιτυχία του ζευγαριού.
Τα υπόλοιπα εγχειρήματά του σημείωσαν απογοητευτικά νούμερα. Το ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι για το πόλο προσέλκυσε μόλις 500.000 θεατές. Ούτε η lifestyle σειρά της Μαρκλ όμως, «With Love, Meghan», κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Αν και η πρώτη σεζόν μπήκε στο Top 10, ο επόμενος κύκλος κατακρημνίστηκε, κατακτώντας μόλις την 1.224η θέση στη λίστα των προγραμμάτων του Netflix.
Όσον αφορά, δε, στο brand της Μέγκαν, που περιλαμβάνει από αρωματικά τσάγια, μαρμελάδες και μέλια μέχρι κεριά και σελιδοδείκτες και λανσαρίστηκε με τις ευλογίες και τη στήριξη του κολοσσού, δεν απέδωσε τους πολυπόθητους καρπούς. Λέγεται μάλιστα πως, με τους καταναλωτές να μην έχουν πειστεί πως η φίρμα As Ever θα έδινε χρώμα στις μικρές στιγμές της καθημερινότητάς τους, όπως υποσχόταν η δημιουργός της, προϊόντα έμεναν στα αζήτητα και στοιβάζονταν σε αποθήκες, αναγκάζοντας το Netflix να τα δίνει δωρεάν στους υπαλλήλους του. Την ίδια τύχη είχαν και projects που πρότειναν ο Χάρι και η Μέγκαν, τα οποία τελικά έμειναν στο συρτάρι.
Λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του Variety, που υποστηρίζει ότι σύννεφα έχουν σκιάσει τη σχέση του Netflix και των Σάσεξ με το «διαζύγιο» να θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανό, η επικεφαλής περιεχομένου της πλατφόρμας εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη Μέγκαν και τον Χάρι και δήλωσε πως η συνεργασία τους εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Πρόκειται όμως πλέον για μία συνεργασία που δοκιμάζεται σκληρά και από την οποία λείπει ο αρχικός ενθουσιασμός και οι μεγάλες προσδοκίες. Ήδη, από τον περασμένο Αύγουστο, η αποκλειστική συμφωνία υποβαθμίστηκε σε συμφωνία «πρώτης ματιάς» (first-look deal).
Η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Το 2023, μετά την κυκλοφορία μόλις 12 επεισοδίων, το podcast Archetypes του ζευγαριού αποχαιρέτησε τους λίγους ακροατές που το προτίμησαν και η πολυδιαφημισμένη συνεργασία των 20 εκατ. δολαρίων με το Spotify τερματίστηκε άδοξα.
Στις αποτυχίες τους προστίθεται και η αμφισβήτηση με την οποία αντιμετωπίζεται από την ελίτ του Χόλιγουντ και τους παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρουσία τους στο πρόσφατο φεστιβάλ Sundance. Οι δυο τους ταξίδεψαν από το Μοντεσίτο στη Γιούτα προς αναζήτηση ταινιών που θα ενσωματώνονταν στο περιεχόμενο του Netflix. Εκεί βρήκαν κλειστές πόρτες και τελικά έφυγαν με μόνο ένα ντοκιμαντέρ στα χέρια, το Cookie Queens, το οποίο εξασφάλισαν ως εκτελεστικοί παραγωγοί.
Η μέχρι τώρα πορεία της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί υποστήριζαν. Ότι δηλαδή απαιτούνταν πολλά περισσότερα από τους βασιλικούς τους τίτλους και την ανακύκλωση των δεινών τους για να ζήσουν το δικό τους παραμύθι στο Λος Άντζελες.
Με το παρόν να μην είναι αυτό που φανταζόταν το αυτοεξόριστο ζευγάρι, όταν αποφάσιζε να χαράξει τη δική του πορεία μακριά από παλάτια, πρωτόκολλα και περιορισμούς, και το μέλλον του να φαντάζει μετέωρο, η Μέγκαν Μαρκλ προσπαθεί να δώσει νέα ώθηση στο brand της.
Πριν από λίγες μέρες και ενώ οι Σάσεξ μονοπώλησαν και πάλι τα διεθνή μέσα για τους λάθος λόγους, η Μαρκλ ανακοίνωσε μία συνεργασία της As Ever, που φέρνει στο προσκήνιο την αγάπη της για την ανθοδετική. Θα... ανθίσουν άραγε επιτέλους και οι φιλόδοξες βλέψεις της δούκισσας;
Φωτογραφία: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
