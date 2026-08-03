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Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πιερία

Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση

Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 03/08 στην περιοχή Βροντού Πιερίας.





Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.



Κλείσιμο
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Διος-Ολύμπου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη


Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη


Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Πηγή φωτογραφιών άρθρου: odelalis.gr
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