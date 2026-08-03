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Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Φωτιά τώρα στην περιοχή Βροντού Πιερίας, επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 03/08 στην περιοχή Βροντού Πιερίας.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Διος-Ολύμπου.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2026
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Διος-Ολύμπου.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.
Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Πηγή φωτογραφιών άρθρου: odelalis.gr
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