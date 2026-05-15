Antigoni Buxton μετά την πρόκρισή της στον τελικό της Eurovision: Μέχρι να πουν για την Κύπρο πήγα να πεθάνω, είπε
Περάσαμε τέλεια, ζω το όνειρό μου, σχολίασε η τραγουδίστρια
Την αγωνία που βίωσε μέχρι να ανακοινωθεί η πρόκριση της Κύπρου στον τελικό της Eurovision 2026, περιέγραψε η Antigoni Buxton, με την παίκτρια να δηλώνει χαρακτηριστικά «πήγα να πεθάνω μέχρι να ακούσω τη χώρα μου».
Το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο Β' ημιτελικός του μουσικού διαγωνισμού, με την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στη σκηνή της Βιέννης το «Jalla». Σε δηλώσεις που έκανε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Buxton ανέφερε ότι νιώθει ιδιαίτερη χαρά που θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, σχολιάζοντας πως «ζει το όνειρό της».
Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι αγχώθηκε όταν ανακοινώθηκαν οι πρώτες χώρες που προκρίθηκαν, με την Κύπρο να μην βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές. Όπως δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη. Μέχρι να πουν για την Κύπρο πήγα να πεθάνω, αλλά από την άλλη ένιωθα και αυτοπεποίθηση και πίστευα ότι θα περάσουμε. Περάσαμε τέλεια. Για εμάς είναι ένα πάρτι πάνω στο τραπέζι, κάτι πολύ χαρούμενο. Ζω το όνειρό μου. Χωρίς τη μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ. Το πρώτο μήνυμα που πήρα ήταν από τον αγόρι μου. Με έβλεπε από τη Νέα Υόρκη».
Αυτές είναι οι χώρες που προκρίθηκαν
1.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
2.Ουκρανία: Leléka – Ridnym
3.Νορβηγία: Jonas Lovv - Ya Ya Ya
4.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
5.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
6.Μάλτα: AIDAN – Bella
7.Κύπρος: Antigoni Buxton - Jalla
8.Αλβανία: Alis – Nân
9.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem
10.Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads
Οι 25 χώρες που θα εμφανιστούν στον μεγάλο τελικό της Eurovision
1.Ελλάδα: Ακύλας– Ferto
2.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
3.Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
4.Σουηδία: FELICIA – My System
5.Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
6.Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
7.Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
8.Κροατία: LELEK – Andromeda
9.Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
10.Πολωνία: ALICJA – Pray
11.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
12.Ουκρανία: Leléka – Ridnym
13.Νορβηγία: Jonas Lovv - Ya Ya Ya
14.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
15.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
16.Μάλτα: AIDAN – Bella
17.Κύπρος: Antigoni Buxton - Jalla
18.Αλβανία: Alis – Nân
19.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem
20.Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads
21.Γερμανία: Sarah Engels - Fire
22.Ιταλία: Sal Da Vinci | Per Sempre Sì
23.Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
24.Γαλλία: Monroe - Regarde!
25.Τσεχία: COSMÓ - Tanzschein
