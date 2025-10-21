Νικόλας Νιάρχος: Με γιλέκο Εύζωνα στον γάμο του με τη Μαλού Ντάλα Πίκολα στη Ρώμη
Νικόλας Νιάρχος: Με γιλέκο Εύζωνα στον γάμο του με τη Μαλού Ντάλα Πίκολα στη Ρώμη
Η Ιταλίδα καλλιτέχνις δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο του ζευγαριού στην Ιταλία
Φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Νικόλα Νιάρχο στην Ιταλία, αλλά και από το πάρτι που ακολούθησε, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαλού Ντάλα Πίκολα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε για τρίτη φορά με καθολικό γάμο στη Ρώμη, ενώ είχε προηγηθεί ο ορθόδοξος γάμος στη Σπετσοπούλα και ο πολιτικός στην Ελβετία.
Η Ιταλίδα καλλιτέχνις επέλεξε μια δημιουργία της Sandra Mansour, ενώ για το after party προτίμησε ένα φόρεμα Giambattista Valli. Από την άλλη, ο Νικόλας Νιάρχος, θέλοντας να τιμήσει την ελληνική καταγωγή του φόρεσε γιλέκο Εύζωνα.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαλού Ντάλα Πίκολα δημοσίευσε φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει, φορώντας το νυφικό της, αλλά και το φόρεμα που επέλεξε για τη δεξίωση, ενώ σε ένα άλλο στιγμιότυπο εκείνη και ο Νικόλας Νιάρχος ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Το όνειρό μου, βγαλμένο από έναν πίνακα του Μποτιτσέλι, ενσαρκωμένο σε ένα αληθινό έργο τέχνης. Απέραντη ευγνωμοσύνη στη Sandra Mansour για το υπέροχο, αέρινο φόρεμα, κεντημένο στο χέρι, που αποπνέει την ποίηση και την ομορφιά ενός αριστουργήματος. Είναι τιμή μου να φοράω ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα σε μια μέρα γεμάτη μαγεία και αγάπη. Και ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στον Giambattista Valli για το τέλειο φόρεμα του after party, ένα αψεγάδιαστο δημιούργημα για μια νύχτα γιορτής».
