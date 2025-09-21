Ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα γιόρτασαν με συγγενείς και φίλους τον έρωτά τους στη Ρώμη
Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον περασμένο Ιούνιο στη Σπετσοπούλα
Μετά τον θρησκευτικό τους γάμο που πραγματοποιήθηκε στη Σπετσοπούλα, στα τέλη του περασμένου Ιουνίου με 100 προσκεκλημένους, ο Νικόλας Νιάρχος και η Ιταλίδα εικαστικός Μαλού Ντάλα Πίκολα γιόρτασαν τον έρωτά τους στη Ρώμη, έχοντας δίπλα τους συγγενείς και φίλους.
Οικείοι του ζευγαριού που ταξίδεψαν στην Ιταλία έσπευσαν να μοιραστούν μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από αυτά, ο Νικόλας Νιάρχος και η σύζυγός του φαίνονται να ανταλλάσσουν ένα φιλί, ενώ σε άλλες φωτογραφίες παρουσιάζεται η ιδιαίτερη πρόσκληση.
Δείτε τις φωτογραφίες
