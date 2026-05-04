Marseaux: Ο θάνατος της μητέρας μου με ωρίμασε απότομα και άτσαλα
Μου βγήκε μία άρνηση τεράστια, αλλά δεν με κατηγορώ, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια
Την επιρροή που είχε στη ζωή της ο θάνατος της μητέρας της περιέγραψε η Marseaux. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως η απώλειά της, όταν εκείνη ήταν δεκαεπτά ετών, την ωρίμασε με απότομο και άτσαλο τρόπο. Οκτώ χρόνια μετά, εξακολουθεί να νιώθει έντονα την απουσία της, όπως εκμυστηρεύτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Η Marseaux μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, και αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρα της λέγοντας. «Ο θάνατος της μητέρας μου με ωρίμασε λίγο απότομα και άτσαλα. Δεν έχεις κάποια επιλογή. Δεν έχει σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Επειδή ωριμάζεις, αλλάζεις κάπως ο χαρακτήρας σου, τραυματίζεσαι».
Για να αντιμετωπίσει τον θάνατό της, βίωσε μία άρνηση, πράγμα για το οποίο δεν κατηγορεί τον εαυτό της. Όπως εξήγησε, αυτό λειτούργησε ως μία μορφή άμυνας. «Τώρα, που έχουν περάσει κάποια χρόνια από τον χαμό της μητέρας μου, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβω κάποια πράγματα. Ήμουν δεκαεπτά. Μου βγήκε μία άρνηση τεράστια. Δεν με κατηγορώ πια για τη συμπεριφορά μου, όταν έχασα τη μητέρα μου, ήταν όλο μια άμυνα για να συνεχίσω», συμπλήρωσε.
