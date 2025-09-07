Δημήτρης Παπάζογλου: Γεννήθηκα με μια ιδιαιτερότητα, δεν ήμουν ένα κανονικό παιδί
Δημήτρης Παπάζογλου: Γεννήθηκα με μια ιδιαιτερότητα, δεν ήμουν ένα κανονικό παιδί

Δέχτηκα bullying και πορεύτηκα με τη μοναχικότητα και τον τυχοδιωκτισμό, πρόσθεσε ο χορευτής

Γεωργία Κοτζιά
Για τα παιδικά του χρόνια και την πορεία του στον χώρο του χορού μίλησε ο Δημήτρης Παπάζογλου, αναφερόμενος στη ζωή του. Ο γνωστός χορευτής σημείωσε πως νιώθει «ευλογημένος» που κατάφερε να βιοπορίζεται από αυτό που αγαπάει, ενώ πρόσθεσε πως είχε αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες και είχε δεχτεί έντονο bullying.

Όπως τόνισε ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;»: «Δοξάζω το Θεό και είμαι ευλογημένος που έζησα από το επάγγελμα του χορού. Εγώ γεννήθηκα με μια ιδιαιτερότητα, δεν ήμουν ένα κανονικό παιδί. Για τις γειτονιές που μεγάλωσα, τις λαϊκές, δεν ήμουν ένα αγόρι που θα έπαιζε ποδόσφαιρο».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, σημείωσε ότι ο πατέρας του ήταν πάντα απών, όμως η μητέρα του ποτέ δεν έφερε αντίρρηση στα θέλω του. «Αργότερα η κοινωνία μου έδωσε στίγματα. Δέχτηκα μπούλινγκ, όπως όλοι μας. Η μητέρα μου δεν είχε ποτέ αντίρρηση να γίνω χορευτής. Ο πατέρας μου ήταν πάντα απών. Πορεύτηκα με την μοναχικότητα και τον τυχοδιωκτισμό», σημείωσε.


Γεωργία Κοτζιά
