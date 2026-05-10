Εκατοντάδες θαυμαστές των Metallica που δεν κατάφεραν να μπουν στη συναυλία έστησαν πάρτι έξω από το ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
Χόρευαν και τραγουδούσαν, κρυφοκοιτάζοντας από τις οθόνες, με ποτά και σνακ έξω από τις πύλες του σταδίου
Πάρτι έξω από το ΟΑΚΑ έστησαν εκατοντάδες θαυμαστές των Metallica που δεν κατάφεραν να μπουν στη συναυλία.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του Orange Press όσοι δεν κατάφεραν να κλείσουν εισιτήριο συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο και διασκέδασαν καθ' όλη τη διάρκεια του live με τα τραγούδια του συγκροτήματος να ηχούν δυνατά. Είχαν μαζί τους ποτά και σνακ και χοροπηδούσαν ενθουσιασμένοι.
Όταν οι Metallica έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά δεν σταμάτησαν να χορεύουν, ενώ στις μπαλάντες αγκαλιάζονταν όλοι μαζί.
Δείτε βίντεο
Πολλοί ήλπιζαν ότι θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στη συναυλία προς το τέλος του live, καθώς αρκετές φορές στο παρελθόν έχει τύχει να ανοίγουν τις πύλες για όλο τον κόσμο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη και αρκέστηκαν να κρυφοκοιτούν μόνο από τις οθόνες του σταδίου, όση ώρα διήρκησε.
