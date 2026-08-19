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Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στην Κρήτη... έπεσε πάνω σε καταζητούμενο και τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να τον ακινητοποιήσει
Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στην Κρήτη... έπεσε πάνω σε καταζητούμενο και τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να τον ακινητοποιήσει
Πρόκειται για έναν Ολλανδό ο οποίος το είχε σκάσει από νοσοκομείο - Τελικά αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του πέρασαν χειροπέδες
Αστυνομικός του Α' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου Κρήτης ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν Ολλανδό υπήκοο, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές, στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) , όταν ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για να κάνει το μπάνιο του, αντιλήφθηκε τον άνδρα και κατάλαβε ότι επρόκειτο για το άτομο που αναζητούνταν τις προηγούμενες ώρες.
Ο αστυνομικός, χωρίς να βρίσκεται σε υπηρεσία, έσπευσε να τον ακινητοποιήσει και ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συναδέλφους του, ζητώντας ενισχύσεις. Κατά την προσπάθεια του, ο Ολλανδός φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί και σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του αναμένεται να τον κρατήσει εκτός υπηρεσίας για το επόμενο διάστημα.
Στο σημείο έσπευσαν στην συνέχεια αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον Ολλανδό.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) , όταν ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για να κάνει το μπάνιο του, αντιλήφθηκε τον άνδρα και κατάλαβε ότι επρόκειτο για το άτομο που αναζητούνταν τις προηγούμενες ώρες.
Είχε φύγει από το νοσοκομείοΣύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας ekriti.gr ο Ολλανδός είχε απομακρυνθεί από νοσοκομείο, όπου βρισκόταν για νοσηλεία, και είχε κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει την αναζήτησή του.
Ο αστυνομικός, χωρίς να βρίσκεται σε υπηρεσία, έσπευσε να τον ακινητοποιήσει και ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συναδέλφους του, ζητώντας ενισχύσεις. Κατά την προσπάθεια του, ο Ολλανδός φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί και σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του αναμένεται να τον κρατήσει εκτός υπηρεσίας για το επόμενο διάστημα.
Στο σημείο έσπευσαν στην συνέχεια αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον Ολλανδό.
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