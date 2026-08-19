Διπλή επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς

Αναδρομικά για το 2024 και νέα πίστωση έως το τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 2025 - Ποιοι δικαιούνται δύο ενοίκια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και τι πρέπει να προσέξουν για την πληρωμή