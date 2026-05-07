Κώστας Χατζής: Υπήρξαν σοβαρά περιστατικά στο Δημοτικό λόγω της καταγωγής μου, έχει τύχει να με χτυπήσουν, είπε η κόρη του
Γι’ αυτό και ο πατέρας μου, μου άλλαξε σχολείο, εξήγησε η Δανιέλα Χατζή
Ρατσιστικά σχόλια έχει δεχτεί για την τσιγγάνικη καταγωγή της η Δανιέλα Χατζή. Η κόρη του Κώστα Χατζή που κάνει τα δικά της βήματα στο τραγούδι αποκάλυψε πως έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά περιστατικά, κυρίως στα χρόνια του Δημοτικού. Η στάση των άλλων παιδιών απέναντί της ανάγκασαν τον πατέρα της να της αλλάξει σχολείο. Παρόλα αυτά, εκείνη ήταν πάντα συμφιλιωμένη με τον εαυτό της.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Δανιέλα Χατζή στο περιοδικό OK! ρωτήθηκε αν αντιμετώπισε δυσκολίες στη σχέση της με τους συμμαθητές της στο σχολείο λόγω της καταγωγής της, με την ίδια να απαντά: «Έχω δεχτεί ρατσιστικά σχόλια για την καταγωγή μου. Στο Δημοτικό ήταν πιο πολύ το πρόβλημα. Έχει τύχει να με χτυπήσουν, υπήρξαν σοβαρά περιστατικά. Γι’ αυτό και ο πατέρας μου, μου άλλαξε σχολείο. Άλλωστε είχε βιώσει και ο ίδιος ρατσισμό, και μάλιστα είχε περάσει πολύ πιο δύσκολα από μένα. Εγώ πάντα ένιωθα καλά με τον εαυτό μου. Αγαπούσα και αγαπάω αυτό που είμαι. Όλα όμως τα άφησα πίσω μου και έχω προχωρήσει».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια επανήλθε σε παλαιότερη δήλωσή της για την απόφασή της να απορρίψει για προσωπικούς λόγους τη βιολογική της μητέρα και να τη μεγαλώσει μια άλλη γυναίκα, η στενή συνεργάτιδα του πατέρα της, αλλά και δική της. Η Δανιέλα Χατζή εξομολογήθηκε ότι το να επιλέξει εκείνη για μητέρα της, της πρόσφερε πολλά.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Για να το κάνει αυτό κάποιος άνθρωπος σίγουρα έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Επέλεξα να είναι η Χρύσα η μαμά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν απόλυτα σύμφωνος με την απόφασή μου. Μάλιστα εκείνος με έφερε στη μαμά μου. Είναι στενή συνεργάτιδα και των δυο μας. Μένω μαζί της εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Αυτή η απόφασή μου έφερε πολλά καλά στη ζωή μου. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη. Είμαι πολύ περήφανη για τη μαμά μου. Με τη Χρύσα νιώθω προστασία, αγάπη, ό,τι αισθάνεται ένα παιδί με τη μαμά του. Μπορώ να μιλάω ώρες για εκείνη».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
