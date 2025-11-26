Γιώργος Γιαννιάς για τον θάνατο των γονιών του: Προσπαθώ να ζω με την απώλεια, μου λείπουν πολύ
Γιώργος Γιαννιάς για τον θάνατο των γονιών του: Προσπαθώ να ζω με την απώλεια, μου λείπουν πολύ
Ήταν πολύ κοντά οι δύο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα, δήλωσε ο τραγουδιστής
Για την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, μετά την απώλεια και των δύο γονιών του μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μίλησε ο Γιώργος Γιαννιάς. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον προσωπικό του αγώνα να ισορροπήσει μέσα στο πένθος, αντλώντας δύναμη από την πίστη του στον Θεό.
Ο Γιώργος Γιαννιάς περιέγραψε στην εκπομπή Happy Day, το κενό που του άφησε η απώλεια των γονιών του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για μια διαδικασία ίασης, αλλά για μια διαρκή εσωτερική μάχη. «Προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονιών μου, όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχνιέμαι με την οικογένειά μου, αλλά και πολλές στιγμές ελεύθερης πτώσης. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι δύο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα. Μου λείπουν πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.
Αποκαλύπτοντας ότι αναζήτησε αρχικά στήριξη από ειδικό, εξήγησε ωστόσο πως επέλεξε τελικά να συνεχίσει μόνος του, βασισμένος στην προσωπική του πίστη. «Ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο αλλά δεν το συνεχίζω, τα παράτησα όλα. Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου. Έχω ανάγκη να πιστεύω στον Θεό», είπε.
Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να ασκήσει κριτική σε όσους, όπως λέει, επικαλούνται τον Χριστιανισμό μόνο στα λόγια. «Το να είσαι καλός Χριστιανός όμως δεν σημαίνει αυτό που έχω δει, να λένε πράγματα σε συνεντεύξεις για τη χριστιανοσύνη και για τον Χριστό. Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές. Αυτοί οι ίδιοι, που λένε ότι ο Χριστούλης είπε να βοηθάμε και να δίνουμε το ένα αν έχουμε δύο, δεν δίνουν ούτε πάσα από το δεξί στο αριστερό», σχολίασε κλείνοντας.
