Ο Κώστας Δόξας για τη δικαστική διαμάχη με τη Μαρία Δεληθανάση: Έχασα δουλειές, πολλές φορές δεν έχω λεφτά να πάω Θεσσαλονίκη, η κόρη μου έκλαιγε

Πολλές φορές μπορεί να μην έχω λεφτά να πάω στη Θεσσαλονίκη, με βοηθάει ο Άκης, ο αδελφός μου και του τα δίνω όταν δουλεύω. Τα βρίσκουμε

Για τη στιγμή που ο ίδιος έμαθε την ποινή του, δήλωσε: «Ήταν τρομακτικό όταν άκουσα την απόφαση της καταδίκης. Ένιωσα ένα περίεργο κενό. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι σημαίνει η λέξη "έκτιση". Ο δικηγόρος μου είπε ότι με βάζουν φυλακή. Η δεύτερη δικηγόρος τους είπε "Πάτε καλά; Τι κάνετε; Ο άνθρωπος πάει να πάρει το παιδί από το σχολείο τώρα". Με πολύ απλό τρόπο έκανε η εισαγγελέας “καλά καλά, τρία χρόνια με αναστολή”. Η τελευταία φράση που ακούστηκε από τον δικαστή, ήταν ότι εύχεται να δικαστώ εκ νέου από ένα δικαστήριο σοφότερο. Εντάξει... Ευχαριστούμε. Έχουμε κάνει έφεση και προχωράμε. Ελπίζω να δουν τα στοιχεία και να καταλάβουν»

Όπως εξήγησε ο Κώστας Δόξας, η απόφαση αυτή είχε αντίκτυπο στη δουλειά του, όπως και τη στιγμή που η πρώην σύζυγό του τον κατήγγειλε το 2021: «Η απόλυση από το YFSF με πείραξε. Ήταν βαρύ. Και η τωρινή ήταν βαριά. Είναι αυτό της τηλεόρασης που έχει να κάνει με την επικοινωνία. Είναι δύσκολο να έχεις κάποιον που είναι φερόμενος δράστης συμβάντος και μετά να έχεις κάποιον ο οποίος είναι καταδικασμένος για ένα συμβάν. Θα πω ότι το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, επειδή ξέρω την αλήθεια, είναι αδικία. Η αλήθεια είναι ότι είμαι καταδικασμένος, αλλά ξέρω την αλήθεια, οπότε είναι λίγο περίεργο. Δεν πειράζει όμως. Έχω κάνει έφεση, φυσικά και θα πάω στο Εφετείο, αλλά δεν παύει να έχασα τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της δουλειάς. Ήταν μια συνθήκη τόσο ωραία και δημιουργική με συνοδοιπόρο τη Μαίρη Αργυριάδου, που είναι ό,τι πιο καλό μου έχει συμβεί στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο καλός, εύστροφος, ηθικός και ξεχωριστός άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση. Εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστή η Μαίρη στην τηλεόραση και σαν άνθρωπος. Δεν παίζεται».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο πήγε στην εκπομπή «Πρωινό», όπου προσπάθησε να δείξει βίντεο της κόρης του να κλαίει : «Μετά την καταδικαστική απόφαση έμεινα τρεις μέρες με την κόρη μου. Μετά πήγα στο “Πρωινό” να πω την εκδοχή μου. Δεν τα ξέρω τα επικοινωνιακά κόλπα, εγώ πήγα να πω την εκδοχή μου. Κρατάω το ότι πήγα και έβαλα το σώμα και το μυαλό μου εκεί, εκτέθηκα, ήθελα να πω την αλήθεια μου και να ικετεύσω κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν προσωπικά και έχουν ζήσει πράγματα, να με βοηθήσουν. Δεν ζήτησα βοήθεια ψυχολογικής υποστήριξης όπως ο Γιώργος είπε στον αέρα. Δεν πήγα γι’ αυτό. Πήγα να πω την αλήθεια. Δεν το μετάνιωσα», δήλωσε.