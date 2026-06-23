Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Πνύκα: Μαγική μουσική βραδιά με φόντο την Ακρόπολη
Πνύκα: Μαγική μουσική βραδιά με φόντο την Ακρόπολη
Η ελληνική πρωτεύουσα και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετείχαν στο EUROPIANO, το πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό εγχείρημα της ARTE και του ZDF
Εντυπωσιακές εικόνες από την Αθήνα της Ιστορίας και του Πολιτισμού ταξίδεψαν σε ολόκληρη την Ευρώπη και εντυπωσίασαν την Κυριακή 21 Ιουνίου. Με αφορμή την ημέρα της Γιορτής της Μουσικής η ελληνική πρωτεύουσα και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετείχαν στο EUROPIANO, το πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό εγχείρημα της ARTE και του ZDF με τα μεγάλα κοντσέρτα για πιάνο της Ευρώπης και ενώθηκαν ζωντανά από την Πνύκα με δέκα ακόμα ευρωπαϊκές πόλεις.
Εκεί, στο λίκνο της αθηναϊκής δημοκρατίας, με φόντο τον επιβλητικό Παρθενώνα η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης), υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη και με σολίστ τον Lukas Sternath (Λούκας Στέρνατ), ερμήνευσε το Κοντσέρτο αρ. 5 για πιάνο και ορχήστρα του Ludwig van Beethoven («Αυτοκρατορικό»).
Για να πραγματοποιηθεί η εντυπωσιακή αυτή τηλεοπτική παραγωγή υψηλών απαιτήσεων χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και εργάστηκαν δεκάδες τεχνικοί και καλλιτέχνες από τη Γερμανία και την Ελλάδα.
Το αποτέλεσμα δικαίωσε κάθε κόπο. Σκηνοθέτης εικόνας ήταν ο Michael Beyer (Μίκαελ Μπάιερ) — ο άνθρωπος που σκηνοθετεί την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία των Φιλαρμονικών της Βιέννης, τη μεγαλύτερη τηλεοπτικά μεταδιδόμενη συναυλία κλασικής μουσικής στον κόσμο. Την παραγωγή ανέλαβε η Unitel blue —ο νέος κλάδος παραγωγής της θρυλικής γερμανικής Unitel, που για δεκαετίες αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παραγωγής και διανομής κλασικής μουσικής και όπερας για την τηλεόραση παγκοσμίως.
Η άψογη συνεργασία 150 ατόμων από το Μέγαρο Μουσικής, την Unitel blue και την ελληνική Viewmaster, έδωσε μια τηλεοπτική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας — σκηνή, κερκίδες, φωτισμός, ήχος και υπερσύγχρονο Van τηλεοπτικής μετάδοσης. Συνολικά 11 κάμερες — συμπεριλαμβανομένου ενός drone — κάλυψαν την εκδήλωση σε δύο ημέρες γυρισμάτων που παρήγαγαν εκατοντάδες ώρες οπτικοακουστικού υλικού.
Η απήχηση ήταν εντυπωσιακή. Τις ημέρες που προηγήθηκαν της εκδήλωσης, το ZDF συμπεριέλαβε το EUROPIANO στο πολιτιστικό ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, με πλάνα από την Ακρόπολη και την Πνύκα να εμφανίζονται στις γερμανικές οθόνες. Αποκορύφωμα αυτής της κάλυψης ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου 20 Ιουνίου, που συγκέντρωσε πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές. Παράλληλα, στον Κήπο του Μεγάρου, 3.368 θεατές παρακολούθησαν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη το σύνολο των ευρωπαϊκών συναυλιών, από τις 16:30 έως τις 23:00. Συγκινητική ήταν και η συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Καμεράτας του εμπόλεμου Κιέβου.
Εκεί, στο λίκνο της αθηναϊκής δημοκρατίας, με φόντο τον επιβλητικό Παρθενώνα η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης), υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη και με σολίστ τον Lukas Sternath (Λούκας Στέρνατ), ερμήνευσε το Κοντσέρτο αρ. 5 για πιάνο και ορχήστρα του Ludwig van Beethoven («Αυτοκρατορικό»).
Για να πραγματοποιηθεί η εντυπωσιακή αυτή τηλεοπτική παραγωγή υψηλών απαιτήσεων χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και εργάστηκαν δεκάδες τεχνικοί και καλλιτέχνες από τη Γερμανία και την Ελλάδα.
Το αποτέλεσμα δικαίωσε κάθε κόπο. Σκηνοθέτης εικόνας ήταν ο Michael Beyer (Μίκαελ Μπάιερ) — ο άνθρωπος που σκηνοθετεί την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία των Φιλαρμονικών της Βιέννης, τη μεγαλύτερη τηλεοπτικά μεταδιδόμενη συναυλία κλασικής μουσικής στον κόσμο. Την παραγωγή ανέλαβε η Unitel blue —ο νέος κλάδος παραγωγής της θρυλικής γερμανικής Unitel, που για δεκαετίες αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παραγωγής και διανομής κλασικής μουσικής και όπερας για την τηλεόραση παγκοσμίως.
Η άψογη συνεργασία 150 ατόμων από το Μέγαρο Μουσικής, την Unitel blue και την ελληνική Viewmaster, έδωσε μια τηλεοπτική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας — σκηνή, κερκίδες, φωτισμός, ήχος και υπερσύγχρονο Van τηλεοπτικής μετάδοσης. Συνολικά 11 κάμερες — συμπεριλαμβανομένου ενός drone — κάλυψαν την εκδήλωση σε δύο ημέρες γυρισμάτων που παρήγαγαν εκατοντάδες ώρες οπτικοακουστικού υλικού.
Η απήχηση ήταν εντυπωσιακή. Τις ημέρες που προηγήθηκαν της εκδήλωσης, το ZDF συμπεριέλαβε το EUROPIANO στο πολιτιστικό ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, με πλάνα από την Ακρόπολη και την Πνύκα να εμφανίζονται στις γερμανικές οθόνες. Αποκορύφωμα αυτής της κάλυψης ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου 20 Ιουνίου, που συγκέντρωσε πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές. Παράλληλα, στον Κήπο του Μεγάρου, 3.368 θεατές παρακολούθησαν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη το σύνολο των ευρωπαϊκών συναυλιών, από τις 16:30 έως τις 23:00. Συγκινητική ήταν και η συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Καμεράτας του εμπόλεμου Κιέβου.
Το κοινό μπορεί να απολαύσει αυτή την μαγική μουσική «σκυταλοδρομία» ΕΔΩ
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