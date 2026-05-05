Οι εμφανίσεις του Met Gala: H «χτισμένη» Κιμ Καρντάσιαν, η αρχαιοελληνική Αν Χάθαγουεϊ και η μεγάλη επιστροφή της Μπιγιονσέ
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το κόκκινο χαλί με σταρ όπως η Κένταλ Τζένερ, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Χάιντι Κλουμ, ο Μπαντ Μπάνι
Χωρίς τον Τζεφ Μπέζος στο κόκκινο χαλί αλλά με τη Λορέν Σάντσεζ παρούσα μπροστά στους φωτογράφους, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την μεγάλη χορηγία που έκαναν για να είναι συμπρόεδροι, πραγματοποιήθηκε το Met Gala 2026, με διασημότητες όπως η Beyonce, η Κιμ Καρντάσιαν, η Αν Χάθαγουεϊ, η Κένταλ Τζένερ, η Ριάνα, να κλέβουν τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους και άλλοι όπως ο Μπαντ Μπάνι και η Χάιντι Κλουμ να είναι εντελώς αγνώριστοι.
Η Μπιγιονσέ εμφανίστηκε μετά από 10 χρόνια στο κόκκινο χαλί του Met Gala που φέτος είχε θέμα Costume Art. «Είναι τέλειο να είμαι εδώ με την κόρη μου και το σύζυγό μου» δήλωσε.
Η Ριάνα από την πλευρά της διατήρησε την άτυπη παράδοση που έχει δημιουργήσει και εμφανίστηκε τελευταία, φορώντας ένα φόρεμα Maison Margiela από τον Glenn Martens, διακοσμημένο με χιλιάδες κοσμήματα και χάντρες.
Η Κιμ Καρντάσιαν «υπηρέτησε» το πνεύμα του Met Gala με το φόρεμα που σχεδίασε ο καλλιτέχνης Άλεν Τζόουνς, εξηγώντας ότι δημιουργήθηκε με βάση το σώμα μοντέλου της δεκαετίας του 1960.
Από την πλευρά της, η Αν Χάθαγουεϊ κινήθηκε σε αρχαιοελληνικό πνεύμα, φορώντας ένα φόρεμα Michael Kors με χειροποίητα σχέδια του Peter McGough. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι στο πίσω μέρος του φορέματός της υπήρχε το σχέδιο ενός αγάλματος της θεάς Ειρήνης.
H Σαμπρίνα Κάρπεντερ ακολούθησε τον φετινό τίτλο του Met Gala με ένα φόρεμα του οίκου Dior από κινηματογραφικό φιλμ με σκηνές από τη ταινία «Σαμπρίνα» του 1954 με πρωταγωνίστρια την Όντρεϊ Χέμπορν.
Το ίδιο έκανε και η Μαντόνα με το φόρεμα Saint Laurent με μια ουρά στο κεφάλι που κρατούσαν επτά γυναίκες με καλυμμένα τα μάτια τους, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από δημιουργία της σουρεαλιστικής ζωγράφου Leonora Carrington. Η ζωγράφος αποτέλεσε σημείο έμπνευσης για το βίντεο της βασίλισσας της ποπ για το τραγούδι Bedtime Story.
Σε στιλ Κιμ Καρντάσιαν κινήθηκε και η Χέιλι Μπίμπερ με ένα φόρεμα Yves Saint Laurent, για το οποίο είπε ότι είναι ένα «πραγματικό γλυπτό» του σώματός της, αποκαλύπτοντας ότι πριν το κόκκινο χαλί «η καλή μουσική» πάντα βοηθάει.
Μια από τις συμπροέδρους του φετινού Met Gala ήταν η Νικόλ Κίντμαν, η οποία, ωστόσο, θύμισε περισσότερο εμφάνιση για Όσκαρ με ένα κόκκινο φόρεμα του οίκου Channel.
Κένταλ και Κάιλι Τζένερ έκαναν παρόμοιες στιλιστικές επιλογές με τους δημοσιογράφους να ρωτούν την πρώτη αν ετοιμάστηκε μαζί με την αδερφή της όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα φόρεμα Zac Posen για την GAP.
Για την Κένταλ Τζένερ, πάντως, σημειώνουν ότι η δημιουργία που επέλεξε ήταν εμπνευσμένη από τη «Νίκη της Σαμοθράκης».
Δεν έλειψαν φυσικά και οι αποκαλυπτικές εμφανίσεις με τα πρωτεία να πηγαίνουν σε Τζίτζι Χαντίντ και Ιρίνα Σάικ.
Η πρώτη φόρεσε μια δημιουργία Miu Miu εμπνευσμένη από την κολεξιόν της άνοιξης του 2011 και η δεύτερη μια άκρως χαμηλόμεση φούστα Alexander Wang με στηθόδεσμο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από «κλωστές» με πολύτιμους λίθους.
Παρούσες και οι υπερβολικές - έως κακόγουστες εμφανίσεις - με το τρίο Χάιντι Κλουμ, Μπαντ Μπάνι και Κέιτι Πέρι να συζητείται πολύ.
Η πρώτη εμφανίστηκε κυριολεκτικά ως άγαλμα τιμώντας το παρελθόν που η ίδια έχει δημιουργήσει για τις εμφανίσεις της στο Met Gala.
Ο δεύτερος περπάτησε στο κόκκινο χαλί ως η γηραιότερη κατά 50 χρόνια εκδοχή του με τη βοήθεια του μεικ απ άρτιστ Μάικ Μαρίνο, ο οποίος έχει κάνει τέτοιες μεταμορφώσεις με τη Χάιντι Κλουμ.
H τρίτη επέλεξε ένα φόρεμα Stella McCartney το οποίο όμως συνόδευσε με μια μάσκα που θύμιζε αυτές της ξιφασκίας ενώ αρκετοί σχολίασαν τις ασημένιες προσθήκες στα δόντια της
H Doja Cat εμφανίστηκε με μία δημιουργία σε μπεζ απόχρωση, με το υλικό του φορέματός της να παραπέμπει σε νάιλον.
Η Cardi B έκανε και εκείνη μία εκκεντρική εμφάνιση, επιλέγοντας ένα ρούχο από μαύρη δαντέλα με πολύχρωμους και μπεζ τόνους, το οποίο είχε όγκους στους ώμους και στο τελείωμα.
Η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ πόζαρε με ένα σατέν μπλε φόρεμα με πέρλες για τιράντες και ανοιχτό ντεκολτέ.
Με ένα μακρύ φόρεμα με όγκους από τους γοφούς και κάτω, σε ανοιχτά χρώματα με στρας, φωτογραφήθηκε η Μπλέικ Λάιβλι.
H Βέρα Γουάνγκ επέλεξε ένα ιδιαίτερο μαύρο φόρεμα με έναν ώμο και έντονο μανίκι, το οποίο κατέληγε σε μακριά ουρά, ενώ στο πάνω μέρος ήταν πιο λιτό, καθώς αποτελούνταν από τοπ σε ίδιο χρώμα.
Φωτογραφίες: Reuters
