Τρελή ηχορύπανση: Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που χώρεσε... 14 ηχεία σε Smart, είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
Άνω Λιόσια Σύλληψη Αστυνομία Ηχορύπναση

Τρελή ηχορύπανση: Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που χώρεσε... 14 ηχεία σε Smart, είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. ακινητοποίησαν όχημα με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Τρελή ηχορύπανση: Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που χώρεσε... 14 ηχεία σε Smart, είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή
39 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 19χρονου οδηγού προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Ιουνίου αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, για διατάραξη της κοινής ησυχίας καθώς είχε στο αυτοκίνητο του 14 ηχεία και προκαλούσε ηχορύπανση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος και βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, προκαλώντας έντονη ηχορύπανση και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου και στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για το αδίκημα της διατάραξης κοινής ησυχίας.

Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές που βρίσκονταν εγκατεστημένα στο όχημα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.


Δείτε φωτογραφίες

Τρελή ηχορύπανση: Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που χώρεσε... 14 ηχεία σε Smart, είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή
Τρελή ηχορύπανση: Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που χώρεσε... 14 ηχεία σε Smart, είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή
Τρελή ηχορύπανση: Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που χώρεσε... 14 ηχεία σε Smart, είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή
39 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν ο πολιτισμός γίνεται εμπειρία

Πώς οι χώροι πολιτισμού μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτούς τόπους συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης