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Τρελή ηχορύπανση: Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που χώρεσε... 14 ηχεία σε Smart, είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή
Τρελή ηχορύπανση: Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που χώρεσε... 14 ηχεία σε Smart, είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή
Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. ακινητοποίησαν όχημα με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας
Στη σύλληψη ενός 19χρονου οδηγού προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Ιουνίου αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, για διατάραξη της κοινής ησυχίας καθώς είχε στο αυτοκίνητο του 14 ηχεία και προκαλούσε ηχορύπανση.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος και βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, προκαλώντας έντονη ηχορύπανση και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου και στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για το αδίκημα της διατάραξης κοινής ησυχίας.
Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές που βρίσκονταν εγκατεστημένα στο όχημα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος και βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, προκαλώντας έντονη ηχορύπανση και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου και στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για το αδίκημα της διατάραξης κοινής ησυχίας.
Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές που βρίσκονταν εγκατεστημένα στο όχημα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.
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