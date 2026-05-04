Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
Ιωάννα Στρίγγα: Η performer που έχει γίνει viral με το τουμπερλέκι της ξεκίνησε τις εμφανίσεις «για πλάκα»
Ιωάννα Στρίγγα: Η performer που έχει γίνει viral με το τουμπερλέκι της ξεκίνησε τις εμφανίσεις «για πλάκα»
Πώς ενώ σπούδαζε αισθητική κατέληξε στις αθηναϊκές πίστες
Viral έχει γίνει στα social media η Ιωάννα Στρίγγα με το τουμπερλέκι της, όμως όπως δήλωσε, οι εμφανίσεις της ξεκίνησαν «για πλάκα».
Η performer, την Κυριακή 3 Μαΐου, βρέθηκε στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», χόρεψε και ενθουσίασε το πλατό, και στη συνέχεια εξήγησε πώς ενώ σπούδαζε αισθητική στην Πάτρα, την κέρδισε η μουσική και κατέληξε να εμφανίζεται στις αθηναϊκές πίστες.
Η Ιωάννα Στρίγγα, η οποία αυτό το διάστημα πραγματοποιεί εμφανίσεις στο πλευρό του Γιώργου Κακοσαίου, επισήμανε πως από μία τυχαία βόλτα ξεκίνησαν όλα: «Προέκυψε σαν μία πλάκα. Σπούδαζα στην Πάτρα αισθητική και τότε είχα έναν φίλο ο οποίος ήταν τραγουδιστής και πήγε να μιλήσει για δουλειά και είχα πάει κι εγώ μαζί σαν βόλτα. Και λέει ο επιχειρηματίας "ψάχνω κάτι διαφορετικό στο μαγαζί, μια κοπέλα να παίζει κάποιο όργανο ας πούμε". Εγώ δεν είχα καν αγοράσει τουμπερλέκι, έπαιζε σε αυτοσχέδιο σπίτι μου, μόνη μου, πολύ λίγα πράγματα, σχεδόν τίποτα. Και λέω με θράσος για πλάκα "πάρε εμένα". Ο άνθρωπος το πίστεψε. Όσο τρελή ήμουν εγώ, ήταν κι αυτός απ' ότι φαίνεται και μου λέει "έλα". Στην πρεμιέρα πήγα με δανεικό τουμπερλέκι», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε: «Όταν είδα ότι σοβάρεψαν τα πράγματα πήγα σε δάσκαλο. Δούλεψα στην Πάτρα 2-3 χρόνια και μετά ήρθα στην Αθήνα».
Πλέον η Ιωάννα Στρίγγα κυκλοφορεί και τα δικά της τραγούδια. Το 2025 κυκλοφόρησε συγκεκριμένα τις «Ζαβολιές».
Η performer, την Κυριακή 3 Μαΐου, βρέθηκε στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», χόρεψε και ενθουσίασε το πλατό, και στη συνέχεια εξήγησε πώς ενώ σπούδαζε αισθητική στην Πάτρα, την κέρδισε η μουσική και κατέληξε να εμφανίζεται στις αθηναϊκές πίστες.
Η Ιωάννα Στρίγγα, η οποία αυτό το διάστημα πραγματοποιεί εμφανίσεις στο πλευρό του Γιώργου Κακοσαίου, επισήμανε πως από μία τυχαία βόλτα ξεκίνησαν όλα: «Προέκυψε σαν μία πλάκα. Σπούδαζα στην Πάτρα αισθητική και τότε είχα έναν φίλο ο οποίος ήταν τραγουδιστής και πήγε να μιλήσει για δουλειά και είχα πάει κι εγώ μαζί σαν βόλτα. Και λέει ο επιχειρηματίας "ψάχνω κάτι διαφορετικό στο μαγαζί, μια κοπέλα να παίζει κάποιο όργανο ας πούμε". Εγώ δεν είχα καν αγοράσει τουμπερλέκι, έπαιζε σε αυτοσχέδιο σπίτι μου, μόνη μου, πολύ λίγα πράγματα, σχεδόν τίποτα. Και λέω με θράσος για πλάκα "πάρε εμένα". Ο άνθρωπος το πίστεψε. Όσο τρελή ήμουν εγώ, ήταν κι αυτός απ' ότι φαίνεται και μου λέει "έλα". Στην πρεμιέρα πήγα με δανεικό τουμπερλέκι», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε: «Όταν είδα ότι σοβάρεψαν τα πράγματα πήγα σε δάσκαλο. Δούλεψα στην Πάτρα 2-3 χρόνια και μετά ήρθα στην Αθήνα».
Πλέον η Ιωάννα Στρίγγα κυκλοφορεί και τα δικά της τραγούδια. Το 2025 κυκλοφόρησε συγκεκριμένα τις «Ζαβολιές».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα