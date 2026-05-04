Νικόλας Ραπτάκης για Άννα Βίσση: Εμένα προσωπικά δεν με πούλησε, η τελεία στη συνεργασία μας μπήκε την κατάλληλη στιγμή
Ξέρω τον λόγο που έχει φύγει ο καθένας από τους συνεργάτες που είχε, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Την κατάλληλη χρονική στιγμή θεωρεί ο Νικόλας Ραπτάκης πως μπήκε η τελεία στη συνεργασία του με την Άννα Βίσση, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως η τραγουδίστρια δεν τον πούλησε.
Σε συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή 3 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», ο τραγουδιστής εξήγησε πως γνωρίζει τον λόγο που τερματίστηκαν οι υπόλοιπες συνεργασίες της Άννας Βίσση, ωστόσο δεν ήθελε να μιλήσει για το γεγονός αυτό, καθώς δεν είναι υπεύθυνος για κανέναν.
Όπως ανέφερε ο Νικόλας Ραπτάκης: «Τα 10 χρόνια με την Άννα Βίσση ήταν πολύ ωραία. Ήμασταν κανονική οικογένεια. Η τελεία μπήκε την κατάλληλη χρονική στιγμή που έπρεπε να μπει, 100% για εμένα. Ακόμα και η ίδια, εδώ και τρία χρόνια, μου είχε πει να της μιλήσω ανοιχτά, όταν θα θέλω να φύγω. Κάναμε μία κουβέντα από τον Γενάρη, είπε ο καθένας τα θέλω του, αγκαλιαστήκαμε και κλείσαμε τον κύκλο πολύ ωραία. Έχω πάρει μεγάλη εμπειρία στο πλευρό της Άννας Βίσση. Η αντοχή και η ενέργειά της είναι τρομερή έμπνευση».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής πρόσθεσε για το τέλος της συνεργασίας της Άννας Βίσση με τους παλιούς της συνεργάτες: «Ο καθένας μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Εμένα η συνεργασία μου έκλεισε πολύ ωραία. Δεν είμαι εκτός πραγματικότητας, ξέρω τον λόγο που έχει φύγει ο καθένας, αλλά δεν είμαι υπεύθυνος να μιλήσω για κανέναν. Εμένα προσωπικά δεν με πούλησε. Μου έκανε και πρόταση να είμαι στο νέο νυχτερινό κέντρο που θα εμφανίζεται. Ήθελα εγώ να προχωρήσω αλλιώς».
Δείτε το βίντεο
Ο Νικόλας Ραπτάκης μίλησε και στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου για την Άννα Βίσση και τόνισε πως την έχει μέσα στην καρδιά του: «Καλέ πώς δεν είναι στην καρδιά μου; Εδώ 100 χρόνια μαζί της ήμουν. Την έχω στην καρδιά μου, την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ήταν μία από κοινού απόφαση. Ήταν μια εύκολη απόφαση. Το σκεφτόμουν χρόνια να πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω το ότι "είσαι δίπλα στην καλύτερη και στην απόλυτη", αλλά ένιωθα ότι χρειαζόμουν μια δική μου εξέλιξη διαφορετική», είπε.
