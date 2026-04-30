Νικόλας Ραπτάκης: Ήταν μια από κοινού και εύκολη απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά με την Άννα Βίσση, το σκεφτόμουν χρόνια
Ένιωθα ότι χρειαζόμουν μια δική μου διαφορετική εξέλιξη, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Μια από κοινού και εύκολη απόφαση ήταν για τον Νικόλα Ραπτάκη ο επαγγελματικός χωρισμός με την Άννα Βίσση και σύμφωνα με τις δηλώσεις του ήταν κάτι που σκεφτόταν χρόνια να κάνει.
Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου σχολίασε αρχικά τη sold out συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ: «Το περίμενα. Ποιος δεν περίμενε ότι θα κάνει sold out; Εδώ έχει κάνει sold out δύο Καλλιμάρμαρα», είπε.
Στη συνέχεια, ο Νικόλας Ραπτάκης εξήγησε πως έχει την Άννα Βίσση στην καρδιά του, αλλά αισθανόταν πως έπρεπε να κάνει μία αλλαγή στη ζωή του για να εξελιχθεί: «Καλέ πώς δεν είναι στην καρδιά μου; Εδώ 100 χρόνια μαζί της ήμουν. Την έχω στην καρδιά μου, την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ήταν μία από κοινού απόφαση. Ήταν μια εύκολη απόφαση. Το σκεφτόμουν χρόνια να πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω το ότι "είσαι δίπλα στην καλύτερη και στην απόλυτη", αλλά ένιωθα ότι χρειαζόμουν μια δική μου εξέλιξη διαφορετική», τόνισε.
Για την ανάρτηση που έκανε για να ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας τους, επισήμανε έπειτα: «Εγώ όταν έκανα την ανάρτηση, δεν είχα δει ούτε τι είχε ποστάρει η Χριστίνα, ούτε κανένας άλλος που είχε ποστάρει πράγματα. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει όλο αυτό», αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που θέλουν την Άννα Βίσση να έχει τσακωθεί με τους παλιούς της συνεργάτες και φίλους.
Κλείνοντας, ο Νικόλας Ραπτάκης σχολίασε το ενδεχόμενο η Δέσποινα Βανδή να πάρει τη θέση της Άννας Βίσση στο Hotel Ερμού: «Με τρέλα θα έκανα ντουέτο με την Δέσποινα Βανδή, είμαι φαν. Ποιος νοιάστηκε αν θα πάει η Δέσποινα στο Hotel; Να το γκρεμίσουμε επειδή σταμάτησε η Άννα;», είπε.
Η ανακοίνωση του Νικόλα Ραπτάκη για το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα ΒίσσηΣτο βίντεο που είχε αναρτήσει ο Νικόλας Ραπτάκης στο Instagram, παρουσιάζεται εμφανώς συγκινημένος να λέει: «Πόση ώρα προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο, δεν μπορώ».
Με δυσκολία συνέχιζε λέγοντας: «Πριν 10 χρόνια ξεκίνησα τη συνεργασίας με την Άννα Βίσση και το Ηotel Ερμού. Η Άννα εκεί έφτιαξε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτά τα 10 χρόνια έφτασαν στο τέλος τους και θα πω κι εγώ ένα αντίο στο Hotel Ερμού και τη φάση».
Στη συνέχεια ευχαρίστησε «την Άννα και τον κόσμο, περάσαμε συγκλονιστικά για 10 χρόνια, να ευχαριστήσω την Άννα, σε αγαπώ πολύ» και έκλεισε με την υπόσχεση «θα τα πούμε σύντομα κάπου».
