Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Κέρκυρα: Απαγορεύτηκε ο απόπλους πλοίου με 26 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης
Κέρκυρα: Απαγορεύτηκε ο απόπλους πλοίου με 26 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τους Παξούς
Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού-δρομολογιακού πλοίου «Νηνεμία» Ν. Σκιάθου 167, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε λίγο πριν από την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κέρκυρας.
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τους Παξούς, μεταφέροντας 26 επιβάτες.
Οι επιβάτες προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τους Παξούς, μεταφέροντας 26 επιβάτες.
Οι επιβάτες προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
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