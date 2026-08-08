ΕΛΑΣ για το περιστατικό στην Κρήτη με τον τουρίστα: Δεν προκύπτει προσέγγιση ανήλικης έναντι αμοιβής
ΕΛΑΣ για το περιστατικό στην Κρήτη με τον τουρίστα: Δεν προκύπτει προσέγγιση ανήλικης έναντι αμοιβής
Τι προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας για την υπόθεση
Σε διευκρινίσεις για το περιστατικό στην Κρήτη, όπου είχε καταγγελθεί ότι τουρίστας προσέφερε χρήματα σε εργαζόμενη επιχείρησης προκειμένου να συνευρεθεί με ανήλικη που βρισκόταν έξω από το κατάστημα, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν επιβεβαιώνεται η συγκεκριμένη εκδοχή των γεγονότων ούτε προκύπτει απόπειρα προσέγγισης ανήλικης έναντι αμοιβής.
Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που καταγράφηκε σε γραφείο εκδρομών στην Αγία Πελαγία και δείχνει τον τουρίστα να εισέρχεται στον χώρο της επιχείρησης. Σύμφωνα, ωστόσο, με το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης δίνουν διαφορετική εικόνα για όσα συνέβησαν.
Το βίντεο:
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο αλλοδαπός, ο οποίος σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος και της ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του.
Η γυναίκα αρνήθηκε και, καθώς φοβήθηκε εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο άνδρας, ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία.
Με βάση, επομένως, την επίσημη εκδοχή της Αστυνομίας, δεν επιβεβαιώνεται η αρχική αναφορά ότι ο αλλοδαπός επιχείρησε να προσεγγίσει ανήλικη προσφέροντας χρήματα.
Παράλληλα, η ΕΛΑΣ διευκρινίζει ότι η ενήλικη εργαζόμενη, στην οποία απευθύνθηκε ο άνδρας, δεν επιθυμούσε να υποβάλει έγκληση.
Η Αστυνομία επισημαίνει ότι προχώρησε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού, ενώ το σύνολο του προανακριτικού υλικού θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που καταγράφηκε σε γραφείο εκδρομών στην Αγία Πελαγία και δείχνει τον τουρίστα να εισέρχεται στον χώρο της επιχείρησης. Σύμφωνα, ωστόσο, με το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης δίνουν διαφορετική εικόνα για όσα συνέβησαν.
Το βίντεο:
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο αλλοδαπός, ο οποίος σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος και της ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του.
Η γυναίκα αρνήθηκε και, καθώς φοβήθηκε εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο άνδρας, ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία.
Δεν προκύπτει εμπλοκή ανήλικηςΟι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα και το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δεν προκύπτει αναφορά σε περιστατικό που να αφορά ανήλικη, ούτε καταγγελία για τέλεση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος σε βάρος της.
Με βάση, επομένως, την επίσημη εκδοχή της Αστυνομίας, δεν επιβεβαιώνεται η αρχική αναφορά ότι ο αλλοδαπός επιχείρησε να προσεγγίσει ανήλικη προσφέροντας χρήματα.
Παράλληλα, η ΕΛΑΣ διευκρινίζει ότι η ενήλικη εργαζόμενη, στην οποία απευθύνθηκε ο άνδρας, δεν επιθυμούσε να υποβάλει έγκληση.
Η Αστυνομία επισημαίνει ότι προχώρησε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού, ενώ το σύνολο του προανακριτικού υλικού θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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