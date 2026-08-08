Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες συμμετοχές στις ελληνικές τράπεζες – Τα σενάρια εξαγορών

Σε αντίθεση με την Commerzbank, η Αθήνα έχει «ανοιχτές αγκάλες» για ξένους επενδυτές, υποστηρίζει η Handelsblatt - Oι πιθανοί στόχοι εξαγορών και τα μεγάλα ιδρύματα που ενδιαφέρονται για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες