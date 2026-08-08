Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες συμμετοχές στις ελληνικές τράπεζες – Τα σενάρια εξαγορών
Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες συμμετοχές στις ελληνικές τράπεζες – Τα σενάρια εξαγορών
Σε αντίθεση με την Commerzbank, η Αθήνα έχει «ανοιχτές αγκάλες» για ξένους επενδυτές, υποστηρίζει η Handelsblatt - Oι πιθανοί στόχοι εξαγορών και τα μεγάλα ιδρύματα που ενδιαφέρονται για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες
Ενώ στη Γερμανία η είσοδος της ιταλικής UniCredit στην Commerzbank έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, οι ξένοι επενδυτές γίνονται δεκτοί με ανοιχτές αγκάλες στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, γράφει η γερμανική Handelsblatt. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, περαιτέρω συμμετοχές διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα ήταν σαφώς ευπρόσδεκτες στην πορεία προς μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.
«Από την οπτική της Τράπεζας της Ελλάδος, η συμμετοχή ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών είναι απολύτως επιθυμητή», δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας στη Handelsblatt.
Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις αποτελούν, όπως τόνισε, σημαντικό βήμα «για την υλοποίηση μιας τραπεζικής ένωσης στην Ευρώπη, την υπέρβαση του κατακερματισμού και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας».
Το ενδιαφέρον που δείχνουν οι διεθνείς τράπεζες για την Ελλάδα δεν είναι τυχαίο. Μετά την πολυετή κρίση κρατικού χρέους, οι ελληνικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ριζική εξυγίανση των ισολογισμών τους. Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου που ανακοινώθηκαν πρόσφατα καταδεικνύουν αύξηση των εσόδων, διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, σημαντική υποχώρηση των πιστωτικών κινδύνων και βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού.
Οι αναλυτές θεωρούν πλέον τον κλάδο ελκυστική επενδυτική επιλογή. Η «ισχυρή επίδοση», οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις και οι αποτιμήσεις που παραμένουν ευνοϊκές καθιστούν τις ελληνικές τράπεζες μια «πειστική ευκαιρία για επενδυτές που αναζητούν αξία και ανάπτυξη», αναφέρουν αναλυτές της Deutsche Bank.
Παράλληλα, σύμφωνα με τους ίδιους, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν ελκυστικούς υποψηφίους για συμμετοχές και εξαγορές.
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«Από την οπτική της Τράπεζας της Ελλάδος, η συμμετοχή ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών είναι απολύτως επιθυμητή», δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας στη Handelsblatt.
Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις αποτελούν, όπως τόνισε, σημαντικό βήμα «για την υλοποίηση μιας τραπεζικής ένωσης στην Ευρώπη, την υπέρβαση του κατακερματισμού και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας».
Το ενδιαφέρον που δείχνουν οι διεθνείς τράπεζες για την Ελλάδα δεν είναι τυχαίο. Μετά την πολυετή κρίση κρατικού χρέους, οι ελληνικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ριζική εξυγίανση των ισολογισμών τους. Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου που ανακοινώθηκαν πρόσφατα καταδεικνύουν αύξηση των εσόδων, διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, σημαντική υποχώρηση των πιστωτικών κινδύνων και βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού.
Οι αναλυτές θεωρούν πλέον τον κλάδο ελκυστική επενδυτική επιλογή. Η «ισχυρή επίδοση», οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις και οι αποτιμήσεις που παραμένουν ευνοϊκές καθιστούν τις ελληνικές τράπεζες μια «πειστική ευκαιρία για επενδυτές που αναζητούν αξία και ανάπτυξη», αναφέρουν αναλυτές της Deutsche Bank.
Παράλληλα, σύμφωνα με τους ίδιους, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν ελκυστικούς υποψηφίους για συμμετοχές και εξαγορές.
Η UniCredit είναι ευπρόσδεκτος επενδυτής στην ΑθήναΤο πόσο θετικά αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους επενδύσεις στην Ελλάδα αποτυπώνεται στην περίπτωση της Alpha Bank, που προχώρησε ήδη στα τέλη του 2023 σε στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit. Τότε, οι Ιταλοί απέκτησαν αρχικά από το κρατικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ποσοστό 8,97% των μετοχών. Σήμερα, η UniCredit κατέχει 29,8%, ενώ περίπου το 70% των μετοχών βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.
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