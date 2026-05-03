Survivor: Τα νέα δεδομένα φέρνουν και νέες στρατηγικές
Η ανακοίνωση, πως πλέον δεν θα υπάρχει η ψηφοφορία του κοινού στη διαδικασία των αποχωρήσεων, έχει φέρει τα πάνω κάτω στις δύο ομάδες
Σε μία νέα φάση μπαίνει από αυτή την εβδομάδα το «Survivor», όπως θα φανεί και στο επεισόδιο που θα προβληθεί απόψε, Κυριακή 3 Μαΐου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ. Η ανακοίνωση, πως πλέον δεν θα υπάρχει η ψηφοφορία του κοινού στη διαδικασία των αποχωρήσεων, έχει φέρει τα πάνω κάτω στις δύο ομάδες.
«Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες» βρίσκονται σε αναστάτωση, ενώ τα νέα δεδομένα φέρνουν και νέες στρατηγικές. Ποιοι αποφασίζουν να αλλάξουν παρέες και ποιοι αποκαλύπτουν γεγονότα που ήταν κρυμμένα για καιρό;
Η αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα ήταν ένα πλήγμα για τον Μιχάλη Σηφάκη, καθώς γνώριζε πως είχε δύο συμμάχους, κι ας ήταν στην αντίπαλη ομάδα. Ο ίδιος δείχνει πιο απομονωμένος και οι παλιές έριδες με τους μπλε ξυπνούν.
Δείτε το τρέιλερ
Η ένταση φαίνεται από το πρώτο αγώνισμα ομαδικής ασυλίας. Ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και να μπει στο συμβούλιο, χωρίς το άγχος της ψηφοφορίας; Δεκατέσσερις Survivors διεκδικούν πλέον το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Κάθε εβδομάδα τους φέρνει πιο κοντά στον στόχο τους και γνωρίζουν πως, από αυτή τη στιγμή, η κάθε αποχώρηση θα είναι αποκλειστικά στα χέρια των μονομάχων.
