Survivor: Ξέσπασε σε κλάματα ο Μιχάλης Σηφάκης με την αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα - Θα είναι η αδερφή μου, είπε
Survivor: Ξέσπασε σε κλάματα ο Μιχάλης Σηφάκης με την αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα - Θα είναι η αδερφή μου, είπε
Θέλω τον Μιχάλη και τον Γιάννη να φτάσουν στην κορυφή, είπε η παίκτρια λίγο πριν ολοκληρώσει την πορεία της στο ριάλιτι
Σε κλάματα ξέσπασε ο Μιχάλης Σηφάκης με την αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα από το «Survivor», επισημαίνοντας πως μεταξύ τους είχε δημιουργηθεί μία ιδιαίτερα στενή σχέση, που θύμιζε σε αδερφική.
Η παίκτρια οδηγήθηκε εκτός του ριάλιτι στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου, ύστερα από την ήττα της στην μονομαχία. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε την επικράτηση του Νίκου Κάππου, ο οποίος εξασφάλισε την παραμονή του στους 14, που συνεχίζουν προς την τελική φάση. Η αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα ωστόσο, προκάλεσε συγκίνηση στους συμπαίκτες της και ειδικότερα στον Μιχάλη Σηφάκη.
«Θα είναι η αδερφή μου, πιο πολύ με έχει κουβαλήσει εκείνη παρά εγώ αυτήν, την αγαπάω πολύ» είπε δακρύζοντας ο παίκτης. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ρέβης χαρακτήρισε τη στιγμή «σουρεαλιστική», περιγράφοντας πόσο δύσκολο είναι να βιώνει κανείς μια τέτοια αποχώρηση.
Λίγο πριν αποχωρήσει, η Δήμητρα Λιάγγα αναφέρθηκε και στους παίκτες που θα ήθελε να δει στον τελικό, λέγοντας: «Θέλω τον Μιχάλη και τον Γιάννη να φτάσουν στην κορυφή και να μου φέρουν το κύπελλο στο χωριό».
Η παίκτρια οδηγήθηκε εκτός του ριάλιτι στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου, ύστερα από την ήττα της στην μονομαχία. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε την επικράτηση του Νίκου Κάππου, ο οποίος εξασφάλισε την παραμονή του στους 14, που συνεχίζουν προς την τελική φάση. Η αποχώρηση της Δήμητρας Λιάγγα ωστόσο, προκάλεσε συγκίνηση στους συμπαίκτες της και ειδικότερα στον Μιχάλη Σηφάκη.
«Θα είναι η αδερφή μου, πιο πολύ με έχει κουβαλήσει εκείνη παρά εγώ αυτήν, την αγαπάω πολύ» είπε δακρύζοντας ο παίκτης. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ρέβης χαρακτήρισε τη στιγμή «σουρεαλιστική», περιγράφοντας πόσο δύσκολο είναι να βιώνει κανείς μια τέτοια αποχώρηση.
