Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα και στρατιωτικές θέσεις στο βόρειο Ισραήλ
Η σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «σε ανταπόδοση» για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον ισραηλινό στρατό
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων και στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για αντίποινα στις «παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από τον ισραηλινό στρατό.
Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υποστήριξε ότι έδωσε εντολή να «ενταθούν» οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, διαμηνύοντας ότι το Ισραήλ «θα συντρίψει» τη Χεζμπολάχ.
Με σειρά ανακοινώσεών της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του στρατοπέδου Σομέρα, στο βόρειο Ισραήλ.
Παράλληλα, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έπληξε ακόμη δύο στρατιωτικές μονάδες, καθώς και στρατιωτική θέση στην περιοχή Μισγκάβ Αμ.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή το εύρος των ζημιών από τις επιθέσεις.
Η νέα επίθεση της Χεζμπολάχ καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
Το Ισραήλ έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στόχων.
