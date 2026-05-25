Μαρίνα Σπανού για Ακύλα: Χαίρομαι που είναι περήφανος για τον εαυτό του, είναι σημαντικό να στηρίζουμε τα νέα παιδιά
Η τραγουδίστρια μίλησε για την εμφάνιση του 27χρονου στον τελικό της φετινής Eurovision που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη
Την εμφάνιση του Ακύλα στον τελικό της Eurovision σχολίασε η Μαρίνα Σπανού, επισημαίνοντας πως είναι περήφανη που ο ίδιος αισθάνεται κάτι ανάλογο για τον εαυτό του, τονίζοντας παράλληλα πως οι καλλιτέχνες πρέπει να στηρίζουν τα νέα παιδιά.
Η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ανέφερε αρχικά πως γνώριζε τον Ακύλα πολύ πριν εκείνος εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό και θεωρεί πως είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης: «Εγώ τον Ακύλα τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ως καλλιτέχνη και κοινωνικά, έχουμε συναναστραφεί στο παρελθόν. Είναι ένα πολύ δυναμικό άτομο, ένας φοβερός καλλιτέχνης. Έκανε το όνειρό του και αυτός, ανέβηκε σε μία μεγάλη σκηνή και πιστεύω ότι το απόλαυσε όσο μπορούσε. Είναι τρομερά σημαντικό να στηρίζουμε τα νέα παιδιά, όλοι εμείς. Δηλαδή, να μας στηρίζουν τα νέα παιδιά και εμείς με τη σειρά μας τα νεότερα», είπε.
Όσον αφορά στην εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, η Μαρίνα Σπανού τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενη που πέρασε καλά: «Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασε ωραία. Πάρα πολύ χαρούμενη. Παρακολούθησα και από στενά τη διαδικασία της Eurovision, γιατί ήμουν εκεί στην επιτροπή. Οπότε, είμαι περήφανη που είναι περήφανος για τον εαυτό του», δήλωσε.
Ο τελικός της Eurovision πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου και ο Ακύλας τερμάτισε στη δέκατη θέση.
