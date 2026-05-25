Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν θέλει να ξανασυνεργαστεί μαζί του: Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο από τότε
Ο ηθοποιός υποστήριξε πως ο σκηνοθέτης πληγώθηκε επειδή αρνήθηκε να παίξει σε ταινία του
Τον λόγο που ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν θέλει να ξανασυνεργαστεί με τον Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ο τελευταίος, επισημαίνοντας πως δεν τον ξαναπήρε ποτέ τηλέφωνο.
Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έχει «χάσει» συνεργασίες με κορυφαίους σκηνοθέτες επειδή απέρριψε προτάσεις τους στο παρελθόν. Όπως εξήγησε, ο Νόλαν σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί του όταν εκείνος αρνήθηκε να παίξει στο θρίλερ Insomnia του 2002, στο οποίο τελικά πρωταγωνίστησαν οι Αλ Πατσίνο, Χίλαρι Σουάνκ και Ρόμπιν Ουίλιαμς.
«Οι περισσότεροι πληγώνονται και μετά δεν σε ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. Μου έχει συμβεί αμέτρητες φορές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκολς Κέιτζ.
Ο Κέιτζ ανέφερε επίσης ότι παρόμοια εμπειρία είχε και με τον Πολ Τόμας Άντερσον, με τον οποίο είχε συζητήσει για συνεργασία στην αρχή της καριέρας του, χωρίς όμως αυτή να προχωρήσει ποτέ.
Στη λίστα των σκηνοθετών που, όπως υποστηρίζει, απομακρύνθηκαν μετά από αρνητική του απάντηση, συμπεριέλαβε και τον Γούντι Άλεν.
Αντίθετα, έκανε ειδική αναφορά στον Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαίρεση», καθώς ήταν ο μόνος που επέστρεψε με νέα πρόταση αφού ο Κέιτζ είχε απορρίψει την πρώτη. Ο ηθοποιός συνεργάζεται τώρα μαζί του στη νέα ταινία «Madden», όπου υποδύεται τον θρυλικό προπονητή John Madden. «Έδειξε μεγάλη κλάση που με πήρε ξανά», είπε, εξηγώντας πως δεν ήθελε να χάσει δεύτερη ευκαιρία.
Nicolas Cage explains why Oscar-winning director Christopher Nolan won't work with him or return his calls https://t.co/O2W7mmzwSS
