Marseaux για Eurovision: Πιστεύω πως ο Ακύλας θα το φέρει, τρελάθηκα που θα είναι και η Παρθένα Χοροζίδου
Marseaux για Eurovision: Πιστεύω πως ο Ακύλας θα το φέρει, τρελάθηκα που θα είναι και η Παρθένα Χοροζίδου
Η τραγουδίστρια μίλησε για την ελληνική αποστολή και εξέφρασε τη στήριξή της προς τον Έλληνα εκπρόσωπο και την ομάδα του
Το έπαθλο της Eurovision πιστεύει η Marseaux πως θα φέρει ο Ακύλας, η οποία δήλωσε ότι τρελάθηκε που θα βρίσκεται μαζί του στη σκηνή και η Παρθένα Χοροζίδου.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι παρόλο που συνεργάζεται με την ηθοποιό στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς», δεν γνώρισε για τη συμμετοχή της στην ελληνική αποστολή.
Η Marseaux επισήμανε αρχικά: «Πραγματικά πιστεύω πως ο Ακύλας θα το φέρει. Θα είναι και η Παρθένα μου και τρελάθηκα. Λέω εντάξει». Τότε ρωτήθηκε για την Παρθένα Χοροζίδου, εάν της είχε αναφέρει οτιδήποτε για τον ρόλο της στη Eurovision και απάντησε: «Όχι, δεν είχε πει τίποτα, γιατί μάλλον απαγορευόταν». Έπειτα, σημείωσε πως ακόμη κι όταν ανακοινώθηκε επίσημα, δεν ήθελε να την ρωτήσει περισσότερα: «Δεν ήθελα να τη φέρω σε αμήχανη θέση», τόνισε η τραγουδίστρια.
Δείτε το βίντεο στο 0:53
Η Παρθένα Χοροζίδου, όπως έχει εξηγήσει ο Ακύλας, δεν θα υποδυθεί τη μητέρα του στη σκηνή του διαγωνισμού, ωστόσο ο ρόλος της παραμένει ένα μυστήριο.
Σε βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου στο «Happy Day» ο τραγουδιστής δήλωσε για τη συνεργασία του με την ηθοποιό: «Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είναι η μάνα μου, γιατί είχε ανακοινωθεί στην αρχή με το που βγήκε το όνομά της, ότι θα κάνει τη μητέρα μου, οπότε το κοροϊδεύουμε. Όποτε με βλέπει, φωνάζει "παιδί μου, παιδί μου". Δεν θα κάνει τη μητέρα μου, όχι».
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι παρόλο που συνεργάζεται με την ηθοποιό στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς», δεν γνώρισε για τη συμμετοχή της στην ελληνική αποστολή.
Η Marseaux επισήμανε αρχικά: «Πραγματικά πιστεύω πως ο Ακύλας θα το φέρει. Θα είναι και η Παρθένα μου και τρελάθηκα. Λέω εντάξει». Τότε ρωτήθηκε για την Παρθένα Χοροζίδου, εάν της είχε αναφέρει οτιδήποτε για τον ρόλο της στη Eurovision και απάντησε: «Όχι, δεν είχε πει τίποτα, γιατί μάλλον απαγορευόταν». Έπειτα, σημείωσε πως ακόμη κι όταν ανακοινώθηκε επίσημα, δεν ήθελε να την ρωτήσει περισσότερα: «Δεν ήθελα να τη φέρω σε αμήχανη θέση», τόνισε η τραγουδίστρια.
Δείτε το βίντεο στο 0:53
Η Παρθένα Χοροζίδου, όπως έχει εξηγήσει ο Ακύλας, δεν θα υποδυθεί τη μητέρα του στη σκηνή του διαγωνισμού, ωστόσο ο ρόλος της παραμένει ένα μυστήριο.
Σε βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου στο «Happy Day» ο τραγουδιστής δήλωσε για τη συνεργασία του με την ηθοποιό: «Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είναι η μάνα μου, γιατί είχε ανακοινωθεί στην αρχή με το που βγήκε το όνομά της, ότι θα κάνει τη μητέρα μου, οπότε το κοροϊδεύουμε. Όποτε με βλέπει, φωνάζει "παιδί μου, παιδί μου". Δεν θα κάνει τη μητέρα μου, όχι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα