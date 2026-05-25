Η 26χρονη κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της: Δεν είμαι η πιο όμορφη ή η πιο αδύνατη, αλλά γιατί έχει σημασία;
Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δέχτηκε αρνητική κριτική αφού έκανε γνωστό πως απέκτησε ρόλο στη σειρά Mr. & Mrs. Smith
Σε βίντεο στο TikTok αποκάλυψε η 26χρονη κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε πως αφού έγινε γνωστή η είδηση ότι εξασφάλισε έναν ρόλο στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Mr. & Mrs. Smith», δέχτηκε πολλά αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της και απάντησε σε αυτά.
Η Φραντσέσκα Σκορσέζε εξήγησε αρχικά πως παρότι έχει συνηθίσει να δέχεται αρνητική κριτική επειδή θεωρείται nepo baby, δεν έχει ξανασυναντήσει τόσα αρνητικά σχόλια ξανά: «Περιέχει μερικά από τα χειρότερα σχόλια που έχω δει ποτέ για εμένα», ανέφερε, προσθέτωντας πως αναγνωρίζει ότι λόγω του ονόματος του πατέρα της έχει μία παραπάνω ευκολία στον επαγγελματικό τομέα: «Το καταλαβαίνω. Ξέρω ότι μου έχουν ανοίξει πόρτες», είπε. «Παρόλα αυτά, προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, δουλεύω σκληρά, έχω πάθος, δημιουργώ και συνεχίζω να εργάζομαι», τόνισε.
Στη συνέχεια επισήμανε: «Αλλά πιστεύω ότι αν μπαίνεις στα βίντεο άλλων ανθρώπων και αναζητάς ευκαιρίες για να σκορπίσεις αρνητικότητα, τότε είσαι ένας πολύ, πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος» και επανέλαβε μερικά από τα σκληρά σχόλια που της έγραψαν: «Το καταλαβαίνω, δεν είμαι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο. Δεν είμαι και η πιο αδύνατη στον κόσμο. Έχω παραπάνω κιλά, το ξέρω. Αλλά γιατί στο καλό έχει σημασία;», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η Φραντσέσκα Σκορσέζε αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός πως είχε διαγράψει τον λογαριασμό της στο X στο παρελθόν λόγω των κακών σχολίων, σημειώνοντας ότι ούτε το TikTok την ευχαριστεί πλέον: «Υπάρχουν τόσα πολλά τρολ, τόσοι πολλοί λογαριασμοί ρομπότ και άνθρωποι που μπαίνουν απλώς για να χαλάσουν τη μέρα κάποιου ή να τον κάνουν να νιώσει χάλια. Αυτού του είδους οι συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους ακόμη και στο να χάσουν τη ζωή τους. Τα λόγια σας έχουν δύναμη», δήλωσε.
Η κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε κατέληξε: «Και ξέρω ότι έχω μια τεράστια προσωπικότητα, τον πατέρα μου, με την οποία συγκρίνομαι συνεχώς, και αυτό συχνά επισκιάζει εμένα ως άνθρωπο. Αλλά, παιδιά, ελάτε τώρα. Θέλω απλώς το TikTok να γίνει ένα καλύτερο μέρος, όπως νιώθω ότι ήταν παλιότερα».
@francescascorsese
Hiii♬ original sound - Francesca
