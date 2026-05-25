Ο Drake έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Billboard 200 που κατέχει ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις του chart
Ο ράπερ ισοφάρισε παράλληλα την Τέιλορ Σουίφτ στην κατηγορία των σόλο καλλιτεχνών με τα περισσότερα τραγούδια στη κορυφή
Ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Billboard 200 που κατέχει ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις του chart έγινε ο Drake, με τα άλμπουμ «Iceman», «Habibti» και «Maid of Honour» να κάνουν ντεμπούτο στο Νο. 1, Νο. 2 και Νο. 3 αντίστοιχα. Σύμφωνα με το Variety και τα τρία άλμπουμ με συνολικά 43 κομμάτια κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα την Παρασκευή 15 Μαΐου.
Το «Iceman», ένας δίσκος που ο ράπερ προανήγγειλε σχεδόν δύο χρόνια πριν από την κυκλοφορία του, έκανε ντεμπούτο στη κορυφή του chart, σημειώνοντας πωλήσεις ισοδύναμες των 463.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ.
Επίσης είναι η 15η κυκλοφορία του καλλιτέχνη που φτάνει στην κορυφή, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Jay-Z για τα περισσότερα Νο. 1 από σόλο άνδρα καλλιτέχνη στην R&B και hip-hop σκηνή. Παράλληλα, ισοφαρίζει την Τέιλορ Σουίφτ στην κατηγορία των σόλο καλλιτεχνών με τα περισσότερα τραγούδια στη κορυφή, έχοντας πλέον μπροστά του μόνο τους Beatles, οι οποίοι κρατούν το απόλυτο ρεκόρ με 19 Νο. 1 άλμπουμ.
Το «Iceman» σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για το 2026 στην κατηγορία των άλμπουμ, πίσω μόνο από το «Arirang» των BTS (641.000 μονάδες), καθώς και την κορυφαία εβδομαδιαία επίδοση της χρονιάς για R&B/hip-hop δίσκο.
Ακολουθούν τα «Habibti» και «Maid of Honour» στο Νο. 2 και Νο. 3, σημειώνοντας 114.000 και 110.000 μονάδες αντίστοιχα.
Στις υπόλοιπες θέσεις του Billboard 200, το «The Great Divide» του Noah Kahan δέχτηκε το τεράστιο χτύπημα του Drake, πέφτοντας από το Νο. 1 στο Νο. 4, ακολουθούμενο από το «Dandelion» της Ella Langley. Τις θέσεις από το 6 έως το 10 καταλαμβάνουν το «I'm the Problem» του Morgan Wallen, το «Thriller» του Michael Jackson, το «Number Ones» επίσης του Jackson, το «Dr*gs R Bad» του Lucki και το «Arirang» των BTS.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Drake Makes History at Nos. 1, 2 & 3 on Billboard 200 With ‘ICEMAN,’ ‘HABIBTI’ & ‘MAID OF HONOUR’https://t.co/XjYQllBcmy— billboard (@billboard) May 24, 2026
