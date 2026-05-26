Βουτιά άνω του 5% για το αμερικανικό πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν
Ισχυρές απώλειες κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.

Η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), του βασικού αμερικανικού δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο, υποχωρούσε κατά περισσότερο από 5% στις συναλλαγές στο Τόκιο, ακόμη και μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών επιδρομών στο νότιο Ιράν.

Περί τις 03:30 ώρα Ελλάδας, το WTI κατέγραφε πτώση 5,46%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 91,33 δολάρια το βαρέλι.

Άνοδος για το Brent

Την ίδια ώρα, το Brent της Βόρειας Θάλασσας κινείτο ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 1,6% στα 97,68 δολάρια το βαρέλι.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είχαν ήδη υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το προηγούμενο 24ωρο, καθώς οι επενδυτές ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν πλήρως, μετά τις ενδείξεις ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πλησιάζουν σε συμφωνία.

Ωστόσο, ενώ κορυφαίοι Ιρανοί διαπραγματευτές έφθαναν στη Ντόχα για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν, καθώς και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ότι απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, σε μια περίοδο όπου οι αγορές παρακολουθούν στενά κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης ή νέας έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
