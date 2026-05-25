Άφωνοι στο X με τη συμμετοχή του γιου του Ρίτσαρντ Γκιρ στο Euphoria, η ερωτική σκηνή με τη Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν το πιστεύω ότι είναι αυτός»

Ο 26χρονος Χόμερ Γκιρ προκάλεσε αίσθηση στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου





Ο 26χρονος ηθοποιός, Χόμερ Γκιρ, υποδύεται τον Ντίλαν Ριντ και στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου η Κάσι Τζέικομπς, την οποία ενσαρκώνει η Σουίνι, τον αποπλάνησε, με τους δυο τους να κάνουν σεξ και στη συνέχεια εκείνος να εμφανίζεται φορώντας εσώρουχα.









Κλείσιμο



Στην τρίτη σεζόν της σειράς « Euphoria » συμμετέχει ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ , γεγονός που ο κόσμος ανακάλυψε στο τελευταίο επεισόδιο που προβλήθηκε, κατά τη διάρκεια της ερωτικής σκηνής του με τη Σίντνεϊ Σουίνι , με τα σχόλια στο X να φανερώνουν πως έμειναν όλοι άφωνοι μόλις αντιλήφθηκαν ποιος είναι.Ο 26χρονος ηθοποιός, Χόμερ Γκιρ, υποδύεται τον Ντίλαν Ριντ και στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου η Κάσι Τζέικομπς, την οποία ενσαρκώνει η Σουίνι, τον αποπλάνησε, με τους δυο τους να κάνουν σεξ και στη συνέχεια εκείνος να εμφανίζεται φορώντας εσώρουχα.Ο Γκιρ έχει ήδη εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια της τρίτης σεζόν της σειράς, ωστόσο αρκετοί δεν είχαν καταλάβει ποιος είναι και έγραφαν στην πλατφόρμα πως δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Σε ένα από τα σχόλια ανέφεραν πως μοιάζει περισσότερο με γιο του Τζακ Νίκολσον.





Ο Ρίτσαρντ Γκιρ απέκτησε τον Χόμερ με την πρώην σύζυγό του Κάρεϊ Λόουελ, από την οποία χώρισε το 2016. Ο ηθοποιός έχει ακόμη δύο παιδιά με τη νυν σύζυγό του Αλεχάνδρα Σίλβα, με την οικογένεια να ζει στην Ισπανία, ενώ ο Χόμερ παραμένει στο Λος Άντζελες για επαγγελματικούς λόγους.



Η τρίτη σεζόν του «Euphoria» αποτελεί την πρώτη σημαντική τηλεοπτική συμμετοχή του, ενώ η σειρά «The Shards», που αναμένεται να προβληθεί εντός του έτους, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην καριέρα του.