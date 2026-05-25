Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 23.5 - 24.5.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 23.5 - 24.5.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 23.5.2026 και Κυριακής 24.5.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|7,4
|8,7
|ANT1
|10,2
|9,3
|ALPHA
|11,4
|13,7
|STAR
|6,9
|6,3
|MEGA
|11,3
|12,3
|OPEN
|4,3
|6,9
|ΕΡΤ1
|3
|5,4
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|5,4
|6,9
|ANT1
|11
|11,2
|ALPHA
|8,3
|11,3
|STAR
|8,9
|7,7
|MEGA
|11,5
|13
|OPEN
|3,5
|5,6
|ΕΡΤ1
|3,3
|4,4
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|9,1
|18,6
|OPEN
|Τώρα μαζί
|6,5
|10,5
|ΕΡΤ1
|'O,τι Αξίζει
|0,5
|1
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|7,2
|12,7
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|16,7
|19,2
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|16,4
|20
|ANT1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|11
|8
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,6
|4,8
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|5,2
|4,4
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|9,8
|13,5
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|15,4
|13,5
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|14
|16,4
|ΣΚΑΪ
|Weekend live
|6,3
|6,2
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|5,9
|4
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|2
|4,3
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|5,9
|9,9
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|The Chase
|10,4
|12
|OPEN
|Happy Hours
|3,3
|6,7
|ΕΡΤ1
|Τα καλύτερα μας χρόνια
|3,7
|5,3
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
|5,7
|10,9
|STAR
|Lingo
|10
|10,8
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|12,5
|11,2
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|6,9
|8,9
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|9,5
|9,2
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|7,9
|14,4
|STAR
|Ειδήσεις Star
|10,2
|9,6
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|9,9
|11,5
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|4,1
|7,6
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|2,7
|5,3
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Συμπέθεροι από τα Τίρανα
|6,1
|7,3
|MEGA
|Μάρκος by Night: Αγάπη Μόνο
|14,1
|12,7
|ΑΝΤ1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; - Grand Prize Week
|17
|18,2
|ΑΝΤ1
|Σούπερ Ήρωες
|7,7
|6,2
|ALPHA
|Το σόι σου
|12,3
|14,5
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Τα Κίτρινα Γάντια
|14,9
|13,9
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Καμικάζι Αγάπη μου
|9,5
|8
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία - Φωνάζει ο Κλέφτης
|8,3
|8,7
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία - Τα Κόκκινα Φανάρια
|7,2
|7,3
|STAR
|Ξένη ταινία - Ο Διάβολος Φοράει Prada
|7,8
|7,5
|STAR
|Ξένη ταινία - Οι Μπάτσοι της Συμφοράς
|3,9
|4,6
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|2,8
|4,3
|OPEN
|Just the 2 of Us
|6,9
|10,8
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία - Η Αδελφή μου Θέλει Ξύλο
|4,1
|6,6
|ΕΡΤ1
| #Παρέα
|1,9
|8,2
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|15,8
|17
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|8,3
|18,1
|OPEN
|Τώρα μαζί
|7,5
|12
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Χαμογέλα και πάλι
|16,8
|15,6
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|8,6
|12,5
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|11,7
|17,4
|ΑΝΤ1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|6
|5,7
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|4,3
|6,2
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|7
|5,6
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|13,3
|14,4
|ΣΚΑΪ
|Weekend Live
|5,7
|7,7
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|4,2
|6,7
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|3
|5,3
|ANT1
|Ελληνική ταινία
|10,5
|10,1
|ALPHA
|Καλύτερα δε γίνεται
|13,9
|16,1
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kitchen Lab
|6,2
|13,4
|MEGA
|The Chase
|12,1
|13,4
|STAR
|Lingo
|10,8
|12,3
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|7,7
|6,7
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|9,1
|6,5
|ΕΡΤ1
|Τα καλύτερα μας χρόνια
|3,4
|4
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|3,7
|9
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|10,1
|8,8
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|5,8
|11,9
|STAR
|Ειδήσεις Star
|7,2
|8,8
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|13,6
|14,6
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|8,9
|11,2
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|2,4
|3,4
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Mamma Mia: Here We Go Again!
|4
|4,3
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Η Κορυφή του Δάντη
|6
|4,6
|OPEN
|Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα
|2,2
|3
|OPEN
|After Dark
|1,5
|2,4
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Ραντεβού στην Κέρκυρα
|2,5
|5
|ΕΡΤ 1
|Το τελευταίο νησί
|4
|4,8
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Οι Γαμπροί της Ευτυχίας
|8,6
|11,7
|ΑΝΤ1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; - Grand Prize Week - Best of
|14,5
|14,6
|ΑΝΤ1
|Your Face Sounds Familiar
|18,2
|20,8
|ΑΝΤ1
|Formula 1 Show
|11,9
|12,6
|ALPHA
|Akis Food Tour
|9,7
|15
|ALPHA
|Ξένη ταινία - Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 2
|6
|6,8
|ALPHA
|Αυτοψία
|5,6
|6,6
|STAR
|1% Club
|10,3
|10,9
|STAR
|Ξένη ταινία - Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο
|6,6
|6,4
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα