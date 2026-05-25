Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 23.5 - 24.5.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 23.5.2026 και Κυριακής 24.5.2026

* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 7,4 8,7
ANT1 10,2 9,3
ALPHA 11,4 13,7
STAR 6,9 6,3
MEGA 11,3 12,3
OPEN 4,3 6,9
ΕΡΤ1 3 5,4


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 5,4 6,9
ANT1 11 11,2
ALPHA 8,3 11,3
STAR 8,9 7,7
MEGA 11,5 13
OPEN 3,5 5,6
ΕΡΤ1 3,3 4,4


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 9,1 18,6
OPEN Τώρα μαζί 6,5 10,5
ΕΡΤ1 'O,τι Αξίζει 0,5 1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 7,2 12,7
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 16,7 19,2
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16,4 20
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 11 8
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,6 4,8
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 5,2 4,4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 9,8 13,5
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 15,4 13,5
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 14 16,4
ΣΚΑΪ Weekend live 6,3 6,2
STAR Ντετέκτιβ Μονκ 5,9 4
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 2 4,3
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 5,9 9,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA The Chase 10,4 12
OPEN Happy Hours 3,3 6,7
ΕΡΤ1 Τα καλύτερα μας χρόνια 3,7 5,3
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 5,7 10,9
STAR Lingo 10 10,8
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 12,5 11,2

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,9 8,9
ΑΝΤ1 ANT1 news 9,5 9,2
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 7,9 14,4
STAR Ειδήσεις Star 10,2 9,6
MEGA MEGA Γεγονότα 9,9 11,5
OPEN Open Ειδήσεις 4,1 7,6
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2,7 5,3

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Συμπέθεροι από τα Τίρανα 6,1 7,3
MEGA Μάρκος by Night: Αγάπη Μόνο 14,1 12,7
ΑΝΤ1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; - Grand Prize Week 17 18,2
ΑΝΤ1 Σούπερ Ήρωες 7,7 6,2
ALPHA Το σόι σου 12,3 14,5
ALPHA Ελληνική ταινία -  Τα Κίτρινα Γάντια 14,9 13,9
ALPHA Ελληνική ταινία -  Καμικάζι Αγάπη μου 9,5 8
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία -  Φωνάζει ο Κλέφτης 8,3 8,7
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία - Τα Κόκκινα Φανάρια 7,2 7,3
STAR Ξένη ταινία - Ο Διάβολος Φοράει Prada
 7,8 7,5
STAR Ξένη ταινία -  Οι Μπάτσοι της Συμφοράς 3,9 4,6
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 2,8 4,3
OPEN Just the 2 of Us 6,9 10,8
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία - Η Αδελφή μου Θέλει Ξύλο 4,1 6,6
ΕΡΤ1 #Παρέα
 1,9 8,2

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 15,8 17
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 8,3 18,1
OPEN Τώρα μαζί 7,5 12

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Χαμογέλα και πάλι 16,8 15,6
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 8,6 12,5
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,7 17,4
ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο παρέα 6 5,7
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 4,3 6,2
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 7 5,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 13,3 14,4
ΣΚΑΪ Weekend Live 5,7 7,7
OPEN Chef στην κουζίνα σας 4,2 6,7
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 3 5,3
ANT1 Ελληνική ταινία 10,5 10,1
ALPHA Καλύτερα δε γίνεται 13,9 16,1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kitchen Lab 6,2 13,4
MEGA The Chase 12,1 13,4
STAR Lingo 10,8 12,3
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία 7,7 6,7
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 9,1 6,5
ΕΡΤ1 Τα καλύτερα μας χρόνια 3,4 4

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 3,7 9
ΑΝΤ1 ANT1 news 10,1 8,8
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 5,8 11,9
STAR Ειδήσεις Star 7,2 8,8
MEGA MEGA Γεγονότα 13,6 14,6
OPEN Open Ειδήσεις 8,9 11,2
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2,4 3,4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Mamma Mia: Here We Go Again! 4 4,3
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Η Κορυφή του Δάντη 6 4,6
OPEN Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα 2,2 3
OPEN After Dark 1,5 2,4
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Ραντεβού στην Κέρκυρα 2,5 5
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 4 4,8
MEGA Ελληνική ταινία -  Οι Γαμπροί της Ευτυχίας 8,6 11,7
ΑΝΤ1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; - Grand Prize Week - Best of 14,5 14,6
ΑΝΤ1 Your Face Sounds Familiar 18,2 20,8
ΑΝΤ1 Formula 1 Show 11,9 12,6
ALPHA Akis Food Tour 9,7 15
ALPHA Ξένη ταινία - Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 2 6 6,8
ALPHA Αυτοψία 5,6 6,6
STAR 1% Club 10,3 10,9
STAR Ξένη ταινία - Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο 6,6 6,4
