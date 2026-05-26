ΠΟΥ για Έμπολα: «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν»
Έμπολα Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Ο Τέντρος Γκεμπρεέσους προειδοποίησε ότι η επιδημία του Έμπολα στην Αφρική εξελίσσεται ταχύτερα από τις προσπάθειες περιορισμού της, ενώ προγραμματίζει επίσκεψη στη ΛΔ Κονγκό

Η επιδημία του ιού Έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν», είπε ο Δρ. Τέντρος απευθυνόμενος σε υπουργούς Υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσει εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται και να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας, συνέχισε. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και την απομόνωσης επαφών πιθανών κρουσμάτων, εξήγησε.



«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι στιγμής η επιδημία κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς», εκτίμησε.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ενημέρωσε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη ΛΔ Κονγκό σήμερα.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της πελώριας κεντροαφρικανικής χώρας, έχουν καταγραφτεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα του Έμπολα και έχουν πεθάνει πάνω από 200 ασθενείς. Τα 100 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις, όπως και οι 10 από τους θανάτους, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

