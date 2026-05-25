Η Τζένιφερ Λόπεζ φόρεσε ξανά το εμβληματικό τζιν από το «Ain’t It Funny» μετά από 25 χρόνια και χόρεψε, δείτε βίντεο
Η 56χρονη τραγουδίστρια παρουσιάστηκε με το ίδιο χαμηλόμεσο lace-up παντελόνι από το 2001, αναπαριστώντας σκηνή από τη σειρά «Off Campus»

Ιωάννα Μαρίνου
Το εμβληματικό τζιν από το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ain’t It Funny» φόρεξε ξανά η Τζένιφερ Λόπεζ, μετά από 25 χρόνια, και χόρεψε με αυτό.

Η 56χρονη τραγουδίστρια σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram παρουσιάζεται φορώντας το ίδιο χαμηλόμεσο lace-up τζιν που φορούσε το 2001 για τις ανάγκες των γυρισμάτων, το οποίο συνδύασε αυτή τη φορά με λευκό cropped ζιβάγκο, χορεύοντας με την ηθοποιό Μίκα Αμπντάλλα, αναπαριστώντας σκηνή από τη σειρά «Off Campus».

«Είναι μία νέα γενιά ανθρώπων που κάνουν πάρτι…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, παραπέμποντας στους στίχους της επιτυχίας «On the Floor» με τον Pitbull, που ακούγεται στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)


Πολλοί είναι εκείνοι που παρατήρησαν πως πρόκειται για το ίδιο τζιν και το επισήμαναν στα σχόλια, με την Τζένιφερ Λόπεζ να το επιβεβαιώνει.

Η Τζένιφερ Λόπεζ στο βιντεοκλίπ του Ain't It Funny

Jennifer Lopez - Ain't It Funny (Official Video)
