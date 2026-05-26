Τραμπ: Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν είτε θα παραδοθεί στις ΗΠΑ είτε θα καταστραφεί
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είτε θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία με την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει είτε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή είτε να καταστραφεί σε άλλη τοποθεσία, παρουσία διεθνών παρατηρητών.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο (“πυρηνική σκόνη!”) είτε θα παραδοθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφερθεί και να καταστραφεί είτε, κατά προτίμηση, σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή αντίστοιχο οργανισμό να επιβλέπει τη διαδικασία», έγραψε ο Τραμπ.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν αναφέρεται αποκλειστικά στα περίπου 440 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει το Ιράν ή στο σύνολο του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

Οι αμερικανικές απαιτήσεις και η στάση της Τεχεράνης

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί ολόκληρο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας.

Από την πλευρά της,  η Τεχεράνη  επιμένει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα πριν τεθεί σε εφαρμογή μια πιθανή εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις οριστικής συμφωνίας.
