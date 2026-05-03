Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ φέρεται να έδωσαν 10 εκατ. δολάρια για το Met Gala: Η χορηγία και ο κεντρικός ρόλος τους στη φετινή διοργάνωση
10 εκατομμύρια δολάρια για τη χορηγία του Met Gala 2026 φέρεται να κατέβαλαν ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Page Six.
Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη βραδιά της μόδας, χρησιμοποιεί τα έσοδά της για την ενίσχυση του Anna Wintour Costume Center στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι θα είναι επίσης επίτιμοι συμπρόεδροι της φετινής διοργάνωσης, μαζί με προσωπικότητες όπως η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν, η Βένους Γουίλιαμς και η Άννα Γουίντουρ.
«Οι Μπέζος είναι αυτή τη στιγμή η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου όσον αφορά το στάτους, τον πλούτο και το στιλ», δήλωσε ο πρώην συντάκτης του Vogue Γουίλιαμ Νόργουιτς, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι έχει την «έγκριση της Άννα Γουίντουρ».
Ωστόσο, για ένα μέρος του χώρου της μόδας, η προσέγγιση της Γουίντουρ προς τους Μπέζος, τους οποίους ένας γνώστης του χώρου χαρακτήρισε ως «νέα, παράδοξη βασιλική οικογένεια», έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εκτιμάται ότι αλλοιώνει τον χαρακτήρα της εκδήλωσης.
Η Λόρεν Σάντσες είχε λάβει ήδη την «έγκριση» της Άννα Γουίντουρ τον περασμένο Ιούνιο, όταν εμφανίστηκε στο ψηφιακό εξώφυλλο της Vogue ενόψει του γάμου της στη Βενετία. Στον γάμο είχαν παραβρεθεί μεταξύ άλλων η Κιμ Καρντάσιαν, η Όπρα Γουίνφρεϊ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενώ είχαν κυκλοφορήσει και φήμες ότι η Γουίντουρ είχε συμβάλει στην επιλογή του νυφικού, κάτι που κύκλοι του ζευγαριού διέψευσαν.
Η Στεφανί Γουίνστον Γουόλκοφ, πρώην υπεύθυνη ειδικών εκδηλώσεων της Vogue, σχολίασε ότι η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον θεσμό του Met Gala, σημειώνοντας ότι παλαιότερα η πρόσβαση δεν ήταν «συναλλακτική», αλλά βασιζόταν σε επιρροή, έργο και συμβολή στον χώρο της μόδας. Παράλληλα, τόνισε ότι κάποτε το Met Gala αποτελούσε «πραγματική γιορτή για τους σχεδιαστές και τις μούσες τους», ενώ σήμερα έχει αλλάξει χαρακτήρα.
Πηγές αναφέρουν, ότι η φετινή χορηγία του Μπέζος ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το όνομά του εμφανίζεται σε προσκλήσεις και σχετικό υλικό της εκδήλωσης.
