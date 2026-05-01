Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Είμαι τρελή από ζήλεια, έχω τους κωδικούς του στα social media
Κάνει παιχνιδάκια πάνω στη σκηνή, θα πάει να μιλήσει, είπε η σύντροφος του τραγουδιστή

Την έντονη ζήλεια που νιώθει στη σχέση της με τον Γιώργο Παπαδόπουλος και το γεγονός ότι έχει πρόσβαση στους κωδικούς του στα social media, μοιράστηκε η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του παραχώρησαν κοινή συνέντευξη την Παρασκευή 1η Μαΐου στην εκπομπή «Happy Day» μιλώντας μεταξύ άλλων για την προσωπική τους ζωή και ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Γαλάτεια Βασιλειάδη διαχειρίζεται τα συναισθήματα ζήλειας απέναντί του.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και όταν η σύντροφος του τραγουδιστή ρωτήθηκε ευθέως για το αν ζηλεύει, η ίδια δήλωσε πως στο παρελθόν ζήλευε ακόμη περισσότερο, ενώ έκανε γνωστό ότι έχει στη διάθεσή της τους κωδικούς του από τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: «Ναι καλέ, εννοείται ότι ζηλεύω, είμαι τρελή από ζήλεια. Είχα τους κωδικούς του στα social media. Και τώρα τους έχω, αλλά δεν μπαίνω, γιατί δεν έχω βρει τίποτα. Και όταν αλλάζει κωδικό, τον βρίσκω πάλι. Ζήλευα πάρα πολύ. Κάνει παιχνιδάκια πάνω στη σκηνή, θα πάει να μιλήσει. Ζήλευα και ζηλεύω. Τώρα έχω βάλει και λίγο όρια στον εαυτό μου, γιατί μετά γίνεται και λίγο ψυχολογικό, δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ».

Το ζευγάρι είναι σε σχέση από το 2016 και έχει αποκτήσει μαζί δύο γιους, τους Άγγελο και Ιορδάνη. Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στα social media, ότι με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη σχεδιάζουν τον γάμο τους.
