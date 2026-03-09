Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται: Ήρθε η ώρα, έγραψε
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται: Ήρθε η ώρα, έγραψε
Ο τραγουδιστής και η Γαλάτεια Βασιλειάδη έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά
Τον γάμο του με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη σχεδιάζει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση στα social media.
Ο τραγουδιστής ανέβασε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας έτσι γνωστό πως μαζί με τη σύντροφό του ξεκίνησαν τις ετοιμασίες του γάμου τους. «Και κάπως έτσι ξεκινάει το ταξίδι μας για τις προετοιμασίες του γάμου» αναφέρει η Γαλάτεια Βασιλειάδη στην αρχή του αποσπάσματος.
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τη σειρά του σχολίασε «ήρθε η ώρα» στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε ότι ολόκληρο το βίντεο έχει ανέβει στο κανάλι του στο YouTube. Στο κλιπ φαίνεται το ζευγάρι και μέλη της οικογένειάς του σε επίσκεψη που έκαναν στην Κύπρο.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη είναι μαζί από το 2016 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους, τους Άγγελο και Ιορδάνη.
Ο τραγουδιστής ανέβασε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας έτσι γνωστό πως μαζί με τη σύντροφό του ξεκίνησαν τις ετοιμασίες του γάμου τους. «Και κάπως έτσι ξεκινάει το ταξίδι μας για τις προετοιμασίες του γάμου» αναφέρει η Γαλάτεια Βασιλειάδη στην αρχή του αποσπάσματος.
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τη σειρά του σχολίασε «ήρθε η ώρα» στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε ότι ολόκληρο το βίντεο έχει ανέβει στο κανάλι του στο YouTube. Στο κλιπ φαίνεται το ζευγάρι και μέλη της οικογένειάς του σε επίσκεψη που έκαναν στην Κύπρο.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη είναι μαζί από το 2016 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους, τους Άγγελο και Ιορδάνη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα