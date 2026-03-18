Η συγκίνηση της Γαλάτειας Βασιλειάδη για τον Γιώργο Παπαδόπουλο: Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο
Γαλατεία Βασιλειάδη Γιώργος Παπαδόπουλος

Η συγκίνηση της Γαλάτειας Βασιλειάδη για τον Γιώργο Παπαδόπουλο: Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο

Αν δεν τον πάρω αγκαλιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ, εξομολογήθηκε η σύντροφος του τραγουδιστή και μητέρα των παιδιών του

Η συγκίνηση της Γαλάτειας Βασιλειάδη για τον Γιώργο Παπαδόπουλο: Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο
Με συγκίνηση μίλησε για τον Γιώργο Παπαδόπουλο η Γαλάτεια Βασιλειάδη. Η σύντροφος του τραγουδιστή και μητέρα των παιδιών του εκμυστηρεύτηκε πως υπήρξε στιγμή που σκέφτηκαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους. Τότε ήταν που συνειδητοποίησε πως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνον.

Καλεσμένη στο podacast ga-Ranti, η Γαλάτεια Βασιλειάδη εξομολογήθηκε: «Φτάσαμε στο σημείο να πούμε “τελειώνουμε”, αλλά συγχρόνως όταν μείναμε δύο μήνες μόνοι μας κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο και να μην κοιμάμαι μαζί του. Με τρόμαζε αυτό».

Συγκινημένη, η σύντροφος του τραγουδιστή μοιράστηκε πως δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς αυτόν: «Ακόμα με τον Γιώργο, όταν τα παιδιά κοιμούνται στο κρεβάτι τους, αν δεν τον πάρω αγκαλιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είχαμε πάει ένα ταξίδι μόνοι μας και κατάλαβα πόσο ερωτευμένη είμαι ακόμα με τον άντρα μου. Συγκινούμαι. Είναι πολύ καλός. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον Γιώργο».

Θυμούμενη την περίοδο που γέννησε το πρώτο τους παιδί, η Γαλάτεια Βασιλειάδη τόνισε πως βρέθηκε κοντά στην κατάθλιψη. Περιγράφοντας τις δυσκολίες που συνάντησε, ανέφερε: «Φλέρταρα με την κατάθλιψη. Δηλαδή με ακούμπησε όταν γέννησα το πρώτο παιδί. Έβλεπα το πάτωμα κι έκλαιγα… Έλεγα στη μαμά μου, “είμαι ακόμα παιδί, θέλω να έρθω και να κλάψω σε εσένα, και θα έρχεται μια καινούρια ψυχούλα σε εμένα να κλαίει και να ζητά βοήθεια, ενώ θέλω κι εγώ ακόμα βοήθεια”. Είναι σοκαριστικό, ήξερα ότι θέλω βοήθεια, το έβλεπα ότι δεν ήμουν εγώ».

Ακολούθως, επισήμανε πως η έλευση του δεύτερου παιδιού τους, επηρέασε τη σχέση τους. Όπως σημείωσε: «Το δεύτερο παιδί μας τσάκισε, δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα. Λόγω ηλικίας άφησα πολύ κι εγώ τον εαυτό μου, κι επειδή είμαι στα κουτάκια μου δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα για μένα. Με τρόμαξε όλο αυτό, κι έβγαλα πολύ θυμό και νεύρα. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία μετά απ’ αυτό. Πρέπει να ‘σαι πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπεις στο πλαίσιο της οικογένειας». 
Σχετικά Άρθρα

