Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Βρήκα στρινγκάκι και προφυλακτικό στο παντελόνι του, είπα θα κάνω φόνο
Γαλατεία Βασιλειάδη Γιώργος Παπαδόπουλος

Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Βρήκα στρινγκάκι και προφυλακτικό στο παντελόνι του, είπα θα κάνω φόνο

Η εξήγηση που έδωσε ο τραγουδιστής και έπεισε τη σύντροφό του

Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Βρήκα στρινγκάκι και προφυλακτικό στο παντελόνι του, είπα θα κάνω φόνο
83 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα από τα περιστατικά που τους έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της κοινής ζωής τους μοιράστηκαν το βράδυ της Πέμπτης η Γαλάτεια Βασιλειάδη και ο τραγουδιστής Γιώργος Παπαδόπουλος.

Όπως περιέγραψε η Γαλάτεια Βασιλειάδη το περιστατικό συνέβη όταν ήταν νεογέννητο το δεύτερο παιδί τους και ο Γιώργος Παπαδόπουλος είχε επιστρέψει από εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη.

«Όταν έρχεται μου αφήνει όλα τα άπλυτα. Πάω να τα βάλω στο πλυντήριο και βλέπω ένα στρινγκάκι στην τσέπη του. Τα μάτια μου γύριζαν ψάχνω και την άλλη τσέπη και βρήκα προφυλακτικό. Είπα θα κάνω φόνο. Είχα στο ένα χέρι μου το παιδί και στο άλλο το στρινγκάκι και το προφυλακτικό. Κλώτσησα την πόρτα ενώ κοιμόταν, μου λέει "τι έγινε;" και του τα πέταξα στο πρόσωπό του» είπε αρχικά η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

«Τότε της είπα μπες στα stories μου. Ήμουν σε ένα μπάτσελορ, μου τα έβαζαν στην τσέπη, με τάιζαν τουρτίτσα. Γύρισα με την πρώτη πρωινή πτήση, δεν υπήρχε χρόνος» συνέχισε ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον Φάνη Λαμπρόπουλου να του δίνει συγχαρητήρια που έπεισε τη σύντροφό του.



Το ζευγάρι θυμήθηκε και άλλο ένα περιστατικό όταν η Γαλάτεια Βασιλειάδη έκανε λάθος για το ξενοδοχείο που είχαν κλείσει.

«Ξυπνάω ένα πρωί και μου λέει η Γαλάτεια θα πάμε στην Εύβοια, το έχω πληρώσει ήδη από την κάρτα σου. Φορτώνω το αμάξι με όλο το σπίτι, οδήγησα 2,5-3 ώρες, έχουμε τσακωθεί ήδη 7 φορές στον δρόμο, κατεβάζω όλα τα πράγματα, φτάνουμε στη ρεσεψιόν. Λέει μια κράτηση στο όνομα Βασιλειάδη αλλά πουθενά η κράτηση. Τη ρώτησα "ρε Γαλάτεια μήπως έκανες αλλού;"» ξεκίνησε την περιγραφή ο τραγουδιστής.

«Σκάει τότε τηλεφώνημα από άλλο σταθερό από την Αθήνα και μου είπαν "έχετε μια κράτηση θα έρθετε;". Κατάλαβα ότι είχα κάνει βλακεία» είπε από την πλευρά της η Γαλάτεια Βασιλειάδη με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να περιγράφει ότι τελικά και πλήρωσαν τη λάθος κράτηση και έμειναν στο ξενοδοχείο που πήγαν κατά λάθος.

83 ΣΧΟΛΙΑ

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Best of Network

Δείτε Επίσης