Πάνος Κιάμος: Το τραγούδι του Ακύλα είναι πολύ περίεργο, αλλά παρακαλάω τον Θεό να πάει καλά
Κάθε χρονιά εύχομαι για τα παιδιά που αντιπροσωπεύουν τη χώρα μας να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση, ανέφερε ο τραγουδιστής
Αν και, όπως δήλωσε, δεν παρακολουθεί τη Eurovision, o Πάνος Κιάμος ευχήθηκε ο Ακύλας να σημειώσει μία πολύ καλή πορεία στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Για εκείνον, είναι πολύ σημαντικό να διακρίνεται η χώρα. Όσον αφορά στο Ferto όμως ο τραγουδιστής θεωρεί πως πρόκειται για ένα πολύ περίεργο κομμάτι.
Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, ο Πάνος Κιάμος κλήθηκε να σχολιάσει τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision. Όπως είπε: «Να πάει το παιδί τέλεια, εύχομαι. Κάθε χρονιά εύχομαι για τα παιδιά που αντιπροσωπεύουν τη χώρα μας να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. Οπουδήποτε η ελληνική σημαία σηκώνεται ψηλά είναι ό,τι καλύτερο. Μέσα απ’ την καρδιά μου παρακαλάω τον Θεό και εύχομαι να πάνε όσο καλύτερα γίνεται. Εγώ δεν παρακολουθώ τη Eurovision, είναι ένα πολύ περίεργο τραγούδι αλλά εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά».
Μεταξύ άλλων, ο Πάνος Κιάμος έκανε μία αναφορά στην ανατροφή των παιδιών του, τονίζοντας πως κύριο μέλημά του είναι να τους μεταλαμπαδεύσει ηθικές αξίες. «Προσπαθούμε να περάσουμε ηθικές αξίες και να βάλουμε τις βάσεις για να μπορούνε μετά να έρθουνε και να διακρίνουν το σωστό από το λάθος. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι», σημείωσε.
