Μάρα Δαρμουσλή: Η προδοσία που έχω βιώσει σε φιλικό επίπεδο με στιγμάτισε, από τότε η σχέση μου με το γυναικείο φύλο επηρεάστηκε
Κάνω πιο εύκολα αντρικές φιλίες, είπε η ηθοποιός
Η σχέση της Μάρας Δαρμουσλή με το γυναικείο φύλο επηρεάστηκε πολύ μετά από προδοσία που βίωσε σε φιλικό επίπεδο, η οποία τη στιγμάτισε.
Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά» το Σάββατο 25 Απριλίου εξήγησε πως η προδοσία από φίλους είναι χειρότερη από εκείνη στις ερωτικές σχέσεις και επισήμανε πως η ίδια κάνει πολύ πιο εύκολα αντρικές φιλίες εξαιτίας των όσων βίωσε.
Η Μάρα Δαρμουσλή είπε αναλυτικά: «Η μεγαλύτερη προδοσία είναι από τη σχέση που λιγότερο περιμένεις, είναι η φιλική. Παθαίνουμε πατατράκ με τη φιλία, γιατί οι φίλοι είναι για πάντα, ενώ με τις ερωτικές σχέσεις ξεκινάς με το όνειρο και ξέρεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσουν. Η προδοσία που έχω βιώσει σε φιλικό επίπεδο με στιγμάτισε. Από τότε, η σχέση μου με το γυναικείο φύλο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Κάνω πιο εύκολα αντρικές φιλίες».
Στην ίδια εκπομπή, η ηθοποιός μίλησε και για τις διατροφικές διαταραχές, λέγοντας αρχικά: «Αυτή τη ζωή που έχω, θέλω να την ξεζουμίσω και να την ζήσω με τον καλύτερο τρόπο που εγώ πιστεύω. Κάνοντας πράγματα που εγώ αγαπώ και το σώμα μου με ακολουθεί».
Στη συνέχεια εξήγησε ότι λόγω των διατροφικών διαταραχών που αντιμετώπισε, φέρεται στο σώμα της με περισσότερη αγάπη και επαγγελματική διάθεση από ότι στο παρελθόν: «Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα τεχνικό επάγγελμα, όπως όλοι ξέρουμε, το μόντελινκ οπότε βρίσκομαι σε διατροφική προσοχή και προγραμματισμό από την ηλικία των 16 – 17 ετών. Ούτως ή άλλως. Πέρασα και από διατροφικές διαταραχές και πλέον το σώμα μου το βλέπω με περισσότερη αγάπη και επαγγελματισμό από ποτέ», πρόσθεσε.
Όπως επισήμανε, συνεχίζει να εμφανίζει βουλιμικά επεισόδια, πράγμα που την έχει κάνει να συνειδητοποιήσει ότι κάποιος που αντιμετώπισε διατροφική διαταραχή δεν απομακρύνεται ποτέ αυτή: «Το παρακολουθώ και όταν βλέπω ότι λίγο αρχίζω να παρεκτρέπομαι, γιατί είναι και ψυχολογικά τα πράγματα, όταν κάνω κάποια επεισόδιο βουλιμικά και λίγο λαιμαργίας, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάω σε έναν διατροφολόγο για να μπω σε ένα πρόγραμμα. Ακόμα και τώρα, βεβαίως. Η διατροφική διαταραχή δεν φεύγει, μαθαίνεις να ζεις με αυτήν αγκαλιά», κατέληξε.
