Σάκης Κατσούλης για φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του: Διαγραφή να μην σε βλέπω, αηδία, έγραφε μήνυμα που δέχτηκε
Σάκης Κατσούλης για φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του: Διαγραφή να μην σε βλέπω, αηδία, έγραφε μήνυμα που δέχτηκε
Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες υπέροχα μηνύματα με ευχές, υπάρχει και αυτό ενός «κυρίου» έγραψε ο πρώην νικητής του Survivor
Ένα αιχμηρό μήνυμα που δέχτηκε για φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media με τον νεογέννητο γιο του επέλεξε να κοινοποιήσει ο Σάκης Κατσούλης, με τον αποστολέα να εκφράζει με έντονο τρόπο την ενόχλησή του για τη σχετική ανάρτηση.
Πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην νικητής του Survivor και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, με τους δύο να κοινοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Όπως έκανε γνωστό ο Σάκης Κατσούλης την Κυριακή 21 Ιουνίου, ανάμεσα στα θετικά μηνύματα και στις ευχές που έχει δεχτεί για τη γέννηση του γιου του, έλαβε και ένα μήνυμα στο Instagram από έναν επιχειρηματία, όπως ανέφερε, ο οποίος του έγραφε: «Ρε νούμερο ημερών είναι ο γιος σου και τον ανεβάζεις. Απλώς διαγραφή να μην σε βλέπω, αηδία».
Ο πρώην νικητής του Survivor δημοσίευσε στιγμιότυπο από το μήνυμα του συγκεκριμένου άντρα, και σε συνέχεια τόνισε ότι δεν σκοπεύει να δώσει έκταση, καθώς όπως έγραψε δίνει έμφαση στις ευχές και στην αγάπη που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες με τη σύζυγό του.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες υπέροχα μηνύματα με ευχές και υπέροχα συγκινητικά λόγια που ακόμη και σήμερα προσπαθώ να απαντήσω, και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, υπάρχει και αυτό το ένα μοναδικό μήνυμα ενός “κυρίου” που μάλιστα δηλώνει επιχειρηματίας με βίλες. Το μόνο που θα ευχηθώ είναι να έχει υγεία εκείνος και η οικογένειά του. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω».
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, με την ευχάριστη είδηση να ανακοινώνεται στις 7 Ιουνίου μέσα από κοινή ανάρτηση που έκανε στα social media.
Πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην νικητής του Survivor και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, με τους δύο να κοινοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Όπως έκανε γνωστό ο Σάκης Κατσούλης την Κυριακή 21 Ιουνίου, ανάμεσα στα θετικά μηνύματα και στις ευχές που έχει δεχτεί για τη γέννηση του γιου του, έλαβε και ένα μήνυμα στο Instagram από έναν επιχειρηματία, όπως ανέφερε, ο οποίος του έγραφε: «Ρε νούμερο ημερών είναι ο γιος σου και τον ανεβάζεις. Απλώς διαγραφή να μην σε βλέπω, αηδία».
Ο πρώην νικητής του Survivor δημοσίευσε στιγμιότυπο από το μήνυμα του συγκεκριμένου άντρα, και σε συνέχεια τόνισε ότι δεν σκοπεύει να δώσει έκταση, καθώς όπως έγραψε δίνει έμφαση στις ευχές και στην αγάπη που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες με τη σύζυγό του.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες υπέροχα μηνύματα με ευχές και υπέροχα συγκινητικά λόγια που ακόμη και σήμερα προσπαθώ να απαντήσω, και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, υπάρχει και αυτό το ένα μοναδικό μήνυμα ενός “κυρίου” που μάλιστα δηλώνει επιχειρηματίας με βίλες. Το μόνο που θα ευχηθώ είναι να έχει υγεία εκείνος και η οικογένειά του. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω».
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, με την ευχάριστη είδηση να ανακοινώνεται στις 7 Ιουνίου μέσα από κοινή ανάρτηση που έκανε στα social media.
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