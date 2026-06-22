Σάκης Κατσούλης για φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του: Διαγραφή να μην σε βλέπω, αηδία, έγραφε μήνυμα που δέχτηκε

Σάκης Κατσούλης την Κυριακή 21 Ιουνίου, ανάμεσα στα θετικά μηνύματα και στις ευχές που έχει δεχτεί για τη γέννηση του γιου του, έλαβε και ένα μήνυμα στο Instagram από έναν επιχειρηματία, όπως ανέφερε, ο οποίος του έγραφε:

πρώην νικητής του Survivor δημοσίευσε στιγμιότυπο από το μήνυμα του συγκεκριμένου άντρα, και σε συνέχεια τόνισε ότι δεν σκοπεύει να δώσει έκταση, καθώς όπως έγραψε δίνει έμφαση στις ευχές και στην αγάπη που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες με τη σύζυγό του.



