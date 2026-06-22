Ματίνα Νικολάου για την προσωπική της ζωή: Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο
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Ματίνα Νικολάου προσωπική ζωή

Ματίνα Νικολάου για την προσωπική της ζωή: Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο

Έχω πάρει τον χρόνο μου, σχολίασε η ηθοποιός

Ματίνα Νικολάου για την προσωπική της ζωή: Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο
Ιωάννα Μαρίνου
Μία πολύ καλή περίοδο στην προσωπική της ζωή δήλωσε ότι περνάει η Ματίνα Νικολάου.

Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως έχει πάρει τον χρόνο της μετά τον χωρισμό με τον Βασίλη Πορφυράκη, τονίζοντας ότι πλέον με τη συντροφιά του γιου και του σκύλου της βιώνει όμορφες στιγμές.

Πιο αναλυτικά, η Ματίνα Νικολάου είπε: «Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο, έχω πάρει τον χρόνο μου. Είμαι παρέα με τον γιο μου και το σκυλάκι μου και περνάμε υπέροχα. Όλα καλά».

Δείτε το βίντεο



Ο τραγουδιστής και η Ματίνα Νικολάου ήταν για περίπου οκτώ χρόνια σε σχέση. Η είδηση ότι το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024.

Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Βασίλης Πορφυράκης τον περασμένο Μάιο στο Happy Day είχε πει, ότι ο χωρισμός σχετιζόταν με την έλλειψη κοινών στόχων. «Νομίζω στη δική μας περίπτωση το τέλος είχε να κάνει με την έλλειψη κοινών στόχων. Άλλες φορές στοχεύεις στις οικογένειες, άλλες στη δουλειά. Ίσως, χάσαμε τους κοινούς μας στόχους. Η οικογένεια είναι γενικά ένα κομμάτι που είναι στο στόχο μου και θα ήθελα να γίνει πράξη. Ήταν ένας σημαντικός λόγος αυτό» είχε σχολιάσει.
Ιωάννα Μαρίνου

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